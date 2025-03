La trampa de Bizum: un estudio asegura o que te pagan al momento o el 60% no lo hará nunca

El Wall Street Journal ha publicado un manual sobre Bizum que ha generado impacto, destacando que es crucial recibir el pago al momento, ya que el 60% de las personas tienden a olvidar o evitar pagar. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, explica que Bizum ha cambiado la dinámica de las salidas en grupo, eliminando la costumbre de turnarse para pagar rondas. Bernardos advierte que muchos amigos pueden ser enemigos de las finanzas personales. Paula Urzera, responsable fiscal de Tax Down, subraya la importancia de declarar los bizums destinados a actividades económicas, pero no aquellos relacionados con gastos compartidos entre amigos.

'The Wall Street Journal' publica un manual de Bizum que ha generado impacto. Asegura o que o te pagan al momento o el 60% no te pagará nunca, se olvidarán. Y sobretodo: el envío de dinero debe ser exacto, sin redondeos. Y lo explica Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona: "Aquello de poner un dinero que servía para ir de bar en bar se ha acabado. También se ha acabado esta ronda la pago yo, esta la pagas tú. El bizum ha traído que todas las rondas las paga cada uno lo suyo".

O no, porque al que paga no siempre le salen las cuentas. "Hay muchos amigos que son muy enemigos para las finanzas personales. Me he despistado, te pagaré mañana, te pagaré cuando nos veamos... Estos nos te pagan nunca", explica Bernanrdos. Entonces la recomendación que da el profesor de Economía es que si quieres cobrar el bizum "que te lo pague ya".

El 60% olvida, o se escaquea, al pagar. Por eso hay que hacerlo al momento y nunca redondear, a la baja. Una vez que está hecho el bizum, te tocará declararlo. "Hay que declarar los bizums cuando los destines a una actividad económica. Si recibo un bizum porque he pagado los gastos de un viaje que hago con mis amigos no tengo que declararlo... si es porque he vendido un mueble, sí", apunta Paula Urzera, responsable fiscal Tax Dowm.

