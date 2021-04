En más de 330 farmacias de Pontevedra se está poniendo a disposición de todos los adolescentes entre 12 y 17 años un test de saliva, un cribado masivo en el que los jóvenes cogen una muestra de su propia saliva, la entregan a la farmacia y, pasadas 72 horas, los resultados llegan a los móviles de sus padres.

De forma gratuita, se da un kit de sencillo uso. Al levantarse, en ayunas y sin lavarse los dientes, se deposita la muestra de saliva. El laboratorio lo analiza, siempre que la muestra sea de un mililitro.

Estas pruebas se harán extensivas a todas las farmacias de Galicia, según avanzó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, durante esta semana. "Los gallegos podrán acudir a su farmacia para solicitar una prueba PCR en saliva con autorregistro" cuando lo necesiten, según explicó García Comesaña.

El miércoles se detalló que más de 2.260 jóvenes de 12 a 17 años ya se habían han sumado a este cribado masivo en dos días. Sin embargo, desde MUFACE denuncian que los hijos de los mutualistas no pueden someterse a estos test porque no constan en las bases de datos del servicio gallego de salud.

Belén Rodríguez, madre y docente, no tiene una tarjeta del servicio gallego de salud y pertenece a MUFACE. Al ir a la farmacia y ver que su hijo no está en la base de datos, no le hacen entrega del test.

Ahora, piden solucionar estos problemas para que todos los jóvenes puedan hacerse estas pruebas y detener así las cadenas de contagios.