El temporal da una tregua en Cataluña, pero deja un reguero de incidencias: caos en Sants, vuelos cancelados y carreteras cortadas

Los detalles La situación en la estación ha ido mejorando con el paso de las horas. "Ahora prácticamente no hay nada, cuando hemos llegado a la cola, llegaba fuera de la puerta", explicaba una pasajera sobre la evolución de las colas.

Aunque la lluvia ha comenzado a dar tregua en Cataluña, el temporal sigue dejando secuelas en la comunidad. La estación de Barcelona-Sants ha enfrentado una jornada complicada con numerosos pasajeros afectados por incidencias ferroviarias, aunque la situación ha mejorado con el tiempo. La Alta Velocidad ya opera con normalidad tras las lluvias que afectaron la conexión entre Barcelona y Tarragona. El servicio de Rodalies se restablece progresivamente tras haber estado paralizado. Más de 16.000 personas siguen sin suministro eléctrico y el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha cancelado numerosos vuelos. Catorce carreteras han sido cerradas por inundaciones. Aunque se prevé que el episodio de lluvias remita a partir del lunes, todavía se esperan precipitaciones torrenciales.

Aunque la lluvia comienza a dar una tregua en Cataluña, los efectos del temporal todavía se dejan notar en distintos puntos de la comunidad. La estación de Barcelona-Sants ha vivido una jornada complicada, con cientos de pasajeros afectados por las incidencias ferroviarias y una gran acumulación de viajeros.

La situación en la estación ha ido mejorando con el paso de las horas. "Ahora prácticamente no hay nada, cuando hemos llegado a la cola, llegaba fuera de la puerta", explicaba una pasajera sobre la evolución de las colas. La Alta Velocidad ya funciona con normalidad después de que las fuertes lluvias afectaran durante la jornada a la conexión entre Barcelona y Tarragona y a varios trenes con destino Madrid.

Mientras, el servicio de Rodalies se está restableciendo de forma progresiva desde este mediodía, después de permanecer prácticamente paralizado durante toda la noche y buena parte de la mañana. Algunos pasajeros han sufrido demoras de hasta 50 minutos y han tenido que afrontar la espera en una estación completamente abarrotada: "Estamos sentados en el suelo, esta mañana ha venido la Policía porque había mucho follón".

Las incidencias provocadas por el temporal también han afectado al suministro eléctrico. Más de 14.000 personas permanecen pendientes de recuperar la luz en varias localidades catalanas. El episodio de lluvias también ha condicionado durante todo el fin de semana la actividad del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Según Protección Civil, durante este sábado se quedaron en tierra 220 vuelos, mientras que este domingo se han cancelado otros 165.

La situación en las carreteras tampoco ha sido ajena al temporal. Al menos 14 vías han tenido que ser cerradas debido a inundaciones o desprendimientos, con Girona y Barcelona como las zonas más afectadas. Pese a la mejoría registrada durante las últimas horas, todavía se esperan lluvias que podrían ser torrenciales durante esta noche y la madrugada. La previsión apunta, sin embargo, a que el episodio comenzará a remitir a partir de este lunes.

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