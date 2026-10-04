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Lluvias intensas

El temporal paraliza Cataluña: noches en estaciones, trenes cancelados y más de 200 vuelos afectados

Los detalles El aeropuerto de Barcelona-El Prat sufrió ayer una jornada especialmente complicada, con más de 200 vuelos cancelados y retrasos que llegaron a superar las cuatro horas.

El temporal paraliza Cataluña: noches en estaciones, trenes cancelados y más de 200 vuelos afectados
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El temporal que azota Cataluña está provocando importantes problemas en las comunicaciones y dejando una imagen de caos en distintos puntos de la comunidad. Las fuertes lluvias han obligado a pasajeros a pasar la noche en estaciones, han paralizado buena parte del servicio ferroviario y han provocado la cancelación de cientos de vuelos, mientras las carreteras también presentan complicaciones.

En Barcelona, algunos pasajeros han tenido que pasar la noche en la estación de Sants después de que las precipitaciones impidieran que pudieran continuar su viaje: "Llegamos a una sala y a las 5:00 horas nos dijeron que nos fuéramos", relataba una de las personas afectadas.

El agua se ha colado en distintos puntos de las infraestructuras ferroviarias, provocando importantes daños. En Granollers, la fuerza de las precipitaciones ha provocado el desprendimiento de un talud junto a una vía, dejando la infraestructura seriamente dañada.

El servicio de Rodalies permanece prácticamente paralizado desde las 20:00 horas de este sábado, con la excepción de tres líneas que han podido mantener la circulación. Los problemas también han afectado a la alta velocidad. En Cataluña se han cancelado tres trenes y otros 12 han sufrido modificaciones como consecuencia del temporal.

En Tarragona, algunos pasajeros, para hacer más llevadera la espera, llegaron incluso a improvisar un partido de hockey. A mediodía, algunos de los trenes afectados comenzaron a recuperar la circulación, aunque con importantes retrasos: "Dicen que los trenes están saliendo, pero hay mucho retraso", explicaba una pasajera. Otra afectada contaba que tenía previsto viajar a las 9:00 horas, pero su tren "desapareció del panel".

La situación también ha afectado al tráfico aéreo. El aeropuerto de Barcelona-El Prat sufrió ayer una jornada especialmente complicada, con más de 200 vuelos cancelados y retrasos que llegaron a superar las cuatro horas. Durante algunos momentos, el aeropuerto llegó a registrar uno de los mayores niveles de disrupción del tráfico aéreo a escala mundial. El temporal también está provocando problemas en el suministro eléctrico. Más de 18.000 personas permanecen sin electricidad en Barcelona y varios municipios de alrededor.

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