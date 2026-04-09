Tartazos como castigo: detenidas siete personas acusadas de explotar a trabajadores en call centers.

Los detalles Los empleados estaban sometidos a una fuerte presión para cumplir objetivos diarios, lo que contribuía a un ambiente laboral extremadamente exigente y controlado.

La Policía Nacional ha detenido a siete personas, acusadas de explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en una red de call centers en la Comunidad de Madrid. La investigación reveló prácticas abusivas y un sistema de castigos humillantes, como lanzar tartas a los empleados. Los responsables contrataban principalmente a extranjeros en situación irregular, aprovechándose de su vulnerabilidad. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo, localizó quince centros en Madrid y Fuenlabrada. Los trabajadores seguían guiones invasivos para manipular a los interlocutores. Las condiciones incluían presión extrema, jornadas sin límite y ausencia de derechos laborales. Los detenidos están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, acusadas de explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en una red de call centers que operaba en la Comunidad de Madrid. Así, en estos lugares de trabajo castigaban a sus empleados con tartazos.

La investigación ha destapado prácticas abusivas, condiciones laborales precarias y un sistema de castigos humillantes dirigido a los trabajadores. Las pesquisas se iniciaron tras detectarse la existencia de varios centros de trabajo que compartían un mismo método de captación de empleados.

Según los investigadores, los responsables contrataban principalmente a personas extranjeras en situación irregular, aprovechándose de su vulnerabilidad para imponer condiciones laborales abusivas y sin garantías legales.

La operación, desarrollada con la colaboración de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, permitió localizar hasta quince centros repartidos entre Madrid y Fuenlabrada. Para dificultar la actuación policial, los responsables cambiaban con frecuencia la ubicación de los locales.

Los trabajadores debían realizar llamadas telefónicas siguiendo guiones previamente establecidos por los encargados. Estos discursos, altamente estructurados e invasivos, tenían como objetivo manipular a los interlocutores y generar confusión para lograr la contratación de productos o servicios.

Además, los empleados estaban sometidos a una fuerte presión para cumplir objetivos diarios, lo que contribuía a un ambiente laboral extremadamente exigente y controlado.

Uno de los aspectos más llamativos del caso es el sistema de evaluación interna que se aplicaba en los centros. Cada día se elaboraba un ranking en función de las ventas conseguidas por los trabajadores. Aquellos que ocupaban los últimos puestos eran sometidos a castigos públicos humillantes, como recibir tartas en la cara delante de sus compañeros.

Este tipo de prácticas, junto con la imposición de jornadas laborales sin límite, ausencia de descansos, vacaciones o salarios dignos, reflejan un claro abuso de poder por parte de los responsables.

El pasado 10 de marzo, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo en los 15centros identificados, que culminó con la detención de los siete presuntos responsables. Todos ellos están acusados de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y ya han sido puestos a disposición judicial.

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