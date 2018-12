Suspendemos en materia de migrantes, refugiados y mujeres cuando se cumplen 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos

Las últimas imágenes que llegan desde la frontera en Tijuana, México, son de niños arrastrándose por el suelo para atravesar el muro que les separa Estados Unidos. Llevan semanas malviviendo y prefieren ser deportados a aguantar un día más a la espera de asilo.

Laura Pérez, directora de Comunicación de 'Save the Childen' asegura que "los gobiernos democráticos están focalizando sus esfuerzos en conseguir atajos legales que impidan el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos".

"Hay una tendencia a que se incumpla en muchos otros países estables en cuanto a derechos civiles", señala José María Vera, director de 'Oxfam Intermón'.

No ha sido un buen año para los migrantes, y no solo en Estados Unidos. Europa entera también se está convirtiendo en un lugar no apto para refugiados.

"Hemos visto cómo se les tilda de terroristas en Hungría y cómo se cierran acuerdos con Turquía y libia para impedir que salgan", lamenta el director de 'Amnistía Internacional España', Esteban Beltrán.

Y la pupila se acostumbra a todo, como en el caso del Loreto, el pesquero español que, por salvar a 12 migrantes de morir ahogados, tuvo que sufrir durante nueve días el menosprecio y el abandono de Europa.

La Declaración de Derechos Humanos cumple 70 años y, para Amnistía Internacional, no solo hemos fallado a los migrantes, también a la mitad de la población mundial: las mujeres.

En este sentido, Esteban Beltrán señala al " discurso misógeno y sexista está en Trump o en Duterte, en Filipinas". "Hay un tipo de políticas que se centran en la violación de los derechos a las mujeres", asegura.

Ellas ya se han levantado dispuestas a recordar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.