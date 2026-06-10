El Supremo rechaza el recurso del Real Madrid sobre la celebración de conciertos del Santiago Bernabéu

Una fan de Taylor Swift, en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu antes de uno de sus conciertos

¿Y ahora qué? Una vez desestimado, las actuaciones vuelven al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 31 de la capital, que será quien decida sobre la desestimación o no de la consulta planteada.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Real Madrid contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre espectáculos en el Santiago Bernabéu. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió inadmitir el recurso de casación presentado por el club. La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu había solicitado al Ayuntamiento de Madrid que aclarara que las licencias no permitían conciertos en el estadio. Tras un recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la asociación. Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 31 de Madrid deberá decidir sobre el asunto.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Real Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la celebración de espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado en su deliberación de 10 de junio de 2026 la inadmisión del recurso de casación número 1159/2026, preparado por el Real Madrid contra la sentencia de 24 de noviembre de 2025, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con la celebración de espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu.

Por parte de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, se había solicitado al Ayuntamiento de Madrid, que declarara que el Plan Especial de mejora del medio urbano del Bernabéu y las diferentes licencias otorgadas al Real Madrid con motivo de la reforma del estadio, no amparaban la celebración de conciertos musicales en el mismo.

La Asociación Vecinal interpuso un recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su solicitud por parte del Ayuntamiento de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid, por auto de 25 de junio de 2025, acordó inadmitir el recurso al considerar que el acto recurrido no era susceptible de impugnación dado que, además, el Ayuntamiento había respondido la consulta señalando la competencia para autorizar dichos espectáculos extraordinarios le correspondía a la Comunidad de Madrid.

Interpuesto el recurso de apelación, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había estimado el recurso dando la razón a la Asociación Vecinal, señalando que el Juzgado debía haber admitido el recurso y entrar a analizar el fondo del asunto.

Tras la inadmisión del recurso de casación preparado por el Real Madrid, las actuaciones vuelven al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 31 de Madrid, que tendrá que decidir sobre la desestimación de la consulta planteada.

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