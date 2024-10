Solo el 30% de los jóvenes españoles duermen las horas recomendadas por las autoridades, entre ocho y 10, debido al uso nocturno de pantallas, falta de ejercicio físico y el estrés, según un estudio de la Universidad de Sevilla. Las consecuencias de este hecho están provocando que los adolescentes cada vez se encuentren más cansados y desmotivados para realizar sus tareas diarias. Los expertos aconsejan a los padres limitar el uso de dispositivos móviles por las noches, adecuar los hábitos y horarios de las cenas.

"Mi cuerpo sabe que no he dormido lo que tenía que haber dormido y estoy muy cansado, llego a clase y me duermo", comenta uno de los jóvenes encuestados. Otro de los chicos a los que laSexta ha preguntado responde que "la verdad que estoy durmiendo poco unas seis horas al día aproximadamente y luego los fines de semana un poco menos".

La psicóloga e investigadora de la Universidad de Sevilla Carmen Moreno ha destacado que dormir las horas recomendadas es importante en "el aspecto fisiológico, cognitivo y emocional". "La luz que desprenden las pantallas va a provocar que se activen y les cueste más dormir", ha añadido Moreno.

Por su parte, los padres intentan imponer medidas saludables: "Específicamente después de cenar, nada de pantallas", "Ahí sí que tenemos un poco de lucha, pero intentamos que unas horas antes de dormir no esté expuesto".