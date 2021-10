Más de cuatro toneladas de peces muertos fueron retirados en el Mar Menor. Ahora, se señala a un nuevo culpable que podría encontrarse a más de 30 kilómetros: las granjas de cerdos.

José Manuel Muñoz, abogado de Ecologistas en Acción, advierte de que "el Mar Menor tiene un exceso de nitratos" y "un 21% de los que llegan provienen de las granjas porcinas".

Granjas como la que hay en la zona del Álamo, en la que se almacenan los restos de heces, orina y comida en balsas, purines que podrían estar filtrándose y llegando hasta el mar. "Son balsas de purines, lo que pasa es que eso tendría que estar impermeabilizado, tendría que tener una capa que evitara la filtración", asevera Muñoz.

Una investigación realizada por la entidad Lighthouse Reports en colaboración con 'La Marea' y 'eldiario.es' denuncia el incremento de estas macrogranjas de cerdos, algo de lo que ya había sido alertado el Gobierno murciano, tanto desde Europa como desde el Ministerio y su propio Ejecutivo.

Según explica Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, "toda esta enorme cantidad de nutrientes", provenientes de "las instalaciones intensivas de porcino que hay en el campo de Cartagena, en la cuenca del Mar Menor, con una 780.000 cabezas de cerdo", son "los que están provocando la anoxia y la mortandad masiva de todo tipo de organismos en la laguna del Mar Menor".

Sin embargo, el Gobierno murciano asegura que desde hace tres años no se ha puesto en marcha ninguna nueva explotación en el área de afluencia del Mar Menor y que se lleva a cabo un control exhaustivo, algo que también mantienen los ganaderos. En este sentido, el presidente de COAG-Cartagena, Vicente Carrión, sostiene que "tienen que estar impermeabilizadas las balsas y, si no están impermeabilizadas, tienen que disponer de un informe hidrogeológico en el que determine que no hay filtraciones para el acuífero".