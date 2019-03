Seis policías torturan y agreden sexualmente a una pareja gay en Argentina

Una pareja homosexual fue brutalmente agredida y abusada por un grupo de agentes de policía en Santo Tomé, al noreste de Argentina. Todo ocurrió, según relata la hermana de uno de ellos a través de Facebook, cuando los jóvenes se dirigían hacia el domicilio de uno de ellos: uno iba en coche y el otro en moto.

Un grupo de agentes les empezaron a increpar a la llegada a la vivienda y los dos chicos decidieron subir a la casa. Allí, la policía entró a la fuerza y comenzaron a golpearles y vejarles. Los policías, que iban armados con pistolas y escopetas según recoge el diario 'La República', consiguieron llevarse a la pareja detenida a comisaría, sin darles explicaciones.

Allí, durante cuatro horas no cesaron de profesar insultos homófobos, de torturarles y de agredirles sexualmente. "Nos agarraban y retorcían los testículos. Nos empezaron a tocar el culo, nos metían un dedo y nos decían que no les miremos la cara. A mí me decían 'así que sos discapacitado, sos enfermito vos'. Y me volvían a pegar", contaba uno de los jóvenes al medio argentino.

Según la denuncia que hace la hermana de uno de los chicos en redes sociales, los familiares de las víctimas se personaron en la comisaria y al escuchar "los gritos de dolor" que salían desde el interior llamaron a una ambulancia para que los atendiesen. Solo "cuando uno de los chicos empezó a tener convulsiones, dejaron entrar al equipo médico", denuncia.

Tras la denuncia formal de los hechos, la fiscal encargada del caso ha ordenado la detención de los policías por presuntos delitos de "apremios ilegales, allanamiento ilegal, vejaciones y falsedad ideológica", según recoge 'La República'.