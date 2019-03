Segundo juicio contra el hombre acusado de quemar a su pareja embarazada

LA ACUSACIÓN PIDE VEINTE AÑOS DE CÁRCEL

Un jurado en 2009 le declaró no culpable por falta de pruebas. La Fiscalía recurrió esa sentencia. El acusado, dice que no recuerda nada de aquel día y que sufrió graves quemaduras por intentar salvarla y que no sabe ni cómo empezó el fuego.a sentencia. El acusado, dice que no recuerda nada de aquel día y que sufrió graves quemaduras por intentar salvarla y que no sabe ni cómo empezó el fuego.