Nuevo derrumbe en el viaducto que une Pedrafita do Cebreiro y León, después de que este martes se desplomara una parte del puente de O Castro. Por el momento, la investigación no ha podido determinar qué ha provocado que se caiga una obra que solo tiene 25 años. Afortunadamente, la zona estaba en obras, por lo que no hay que lamentar heridos.

El viaducto obtuvo premios de ingeniería, y cada kilómetro costó 11,8 millones de euros, siendo el más caro de España hasta 2002. Sin embargo, 20 años después se ha convertido en escombro. El derrumbe ha provocado que Galicia esté ahora 15 minutos más lejos de Madrid. "Hemos vuelto 20 años atrás", lamenta un hombre.

Pero, ¿por qué se desploma la que Manuel Fraga calificó como "la mayor obra de ingeniería"? "Es una cosa insólita y habrá que averiguar por qué ha sucedido. Es muy posible que haya que demolerlo", afirma al respecto Santiago Hernández, catedrático emérito de Ingeniería.

Por su parte, José Luis Raposo, alcalde de Pedrafita do Cebreiro, denuncia que "hubo muchos fallos y muchos errores cuando construyeron la obra".

En el momento del derrumbe, el viaducto estaba en obras, después de que hace un año detectasen problemas en el cableado. Fomento ya ha informado de que estudia las causas del desplome y la ministra, Raquel Sánchez, lo visitará este viernes: "Hay compromiso de destinar los recursos que sean necesarios, de actuar con rigor y con transparencia", ha asegurado la ministra de Transportes y Movilidad.

El Ministerio espera poder reabrir la parte del viaducto que está bien en verano, aunque. hasta entonces, el problema lo tiene el pueblo de Pedrafita do Cebreiro, ya que allí ha aumentado la intensidad del tráfico.

Ante esta situación, las asociaciones de transportistas urgen una solución. Por allí pasan a diario camiones de textil, pescado o madera gallegos, y sus conductores saben que en verano habrá más atascos con los turistas. Además, advierten de que si llegamos al invierno con la A6 cortada, la nieve empeorará la situación.

El otro derrumbe

El pasado martes, una parte del puente de O Castro, el viaducto que une Pedrafita do Cebreiro y León, se desplomó, según adelantó 'La Voz de Galicia', que precisó que el desprendimiento se produjo a la altura del kilómetro 427 de la A-6, en la provincia castellanoleonesa. Aunque en el momento del desprendimiento había varios obreros trabajando en la zona, afortunadamente no hubo heridos.