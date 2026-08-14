Cegados tras el eclipse: suben los casos de posibles lesiones oculares y los expertos avisan de que seguirán aumentando

¿Qué está pasando? En la Comunidad de Madrid ha habido un aumento de 239 casos en apenas 24 horas. Sin mirar al Sol de forma directa un tiempo continuado es muy complicado que haya pasado nada. En caso de sentir malestar, dolor o cefaleas hay que acudir a un profesional.

El reciente eclipse total ha dejado una serie de consecuencias en la salud ocular de muchas personas que observaron el fenómeno sin la protección adecuada, como gafas homologadas, recurriendo a métodos caseros ineficaces como radiografías o CDs. A 48 horas del evento, los casos de problemas oculares y posibles lesiones no han dejado de aumentar, con síntomas como malestar y dolor ocular, visión borrosa y distorsión de imágenes. En la Comunidad de Madrid, los afectados han aumentado significativamente. Los expertos advierten que esta tendencia continuará, y recomiendan acudir a un profesional sanitario si se presentan síntomas. El próximo eclipse visible en España será el 2 de agosto de 2027.

Un día más ha pasado desde el eclipse total. Desde ese fenómeno astral que tuvo a millones de personas mirando al cielo. Que hizo que alguno lo hiciera sin tener la protección que debía tener. Sin las gafas homologadas, usando recursos caseros tan ineficaces e ineficientes como peligrosos para la salud como radiografías o CDs. Ahora, 48 horas después, los casos por problemas en los ojos y posibles lesiones oculares siguen subiendo.

La realidad es clara. Si no se ha mirado al sol de forma directa durante un periodo de tiempo continuado es realmente complicado que haya lesiones por el eclipse. Sin embargo, están llegando casos al sistema sanitario por sospechas de retinopatías solares.

Incluso de gente que ha tomado demasiadas precauciones, como ponerse dobles gafas con las de sol y las homologadas e incluso ni mirar al eclipse usando para ellos el móvil. A pesar de todo, en 48 horas los casos por posibles dolencias y lesiones no ha dejado de subir.

Y los expertos avisan de que va a continuar siendo así. De que va a pasar lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, donde la cifra de afectados por molestias o dudas ha subido a 340 experimentando un aumento de 239 personas con respecto a la primera jornada.

Los síntomas son claros. Malestar en los ojos, dolor ocular propiamente dicho e incluso en la cabeza, en la zona próxima a los ojos. Además, visión borrosa, manchas oscuras o distorsión de imágenes e incluso en la percepción de los colores.

Si se nota alguno de estos síntomas se ha de acudir cuanto antes a un profesional sanitario para una revisión en los ojos.

Porque el eclipse ha pasado factura para muchos. Para algunos de los millones que no quisieron perderse un fenómeno que llevaba sin pasar en España desde 1912. Desde hace más de un siglo. Ahora, tras el del 12 de agosto, otro espera el 2 del mismo mes en 2027 que se verá desde zonas como Cádiz o Málaga.

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