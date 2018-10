Ryanair califica el ataque racista en uno de sus aviones como "lamentable" pero no pide perdón a la víctima

"No quiero sentarme junto a tu fea cara": el ataque racista en un vuelo que acaba con Ryanair moviendo a la pasajera negra

Ryanair vuelve a estar en el centro de la polémica después de que saliera a la luz el vídeo, grabado por otro pasajero, que muestra a un hombre blanco que se niega a sentarse junto a una mujer negra. "Negra, bastarda, fea", "no quiero sentarme junto a tu fea cara...", ante este mezquino ataque racista, la aerolínea decidió poner fin al 'problema' cambiando de sitio a la mujer agredida. Los testigos pedían la expulsión del hombre.

Habla la mujer víctima del ataque racista en un vuelo de Ryanair: "No he hecho nada para que me ataquen por el color de mi piel"

Delsie Gayle aún llora cuando recuerda lo ocurrido. "Estoy muy deprimida. Me voy a la cama y pienso qué he hecho". A sus 77 años esta mujer jamaicana todavía no entiende el feroz ataque racista que sufrió por parte de otro pasajero durante un vuelo de Ryanair.