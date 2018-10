Habla la mujer víctima del ataque racista en un vuelo de Ryanair: "No he hecho nada para que me ataquen por el color de mi piel"

Delsie Gayle llora cuando recuerda el incidente. A sus 77 años esta mujer jamaicana todavía no entiende el feroz ataque racista que sufrió por parte de otro pasajero durante el vuelo de Ryanair que cubría el trayecto Barcelona- Londres.

"Estoy muy deprimida. Me voy a la cama y pienso qué he hecho, no he hecho nada para que me ataquen así por el color de mi piel", asegura en una entrevista que ha concedido.

Asegura que nunca le ha pasado "nada igual" en ninguno de sus viajes, mientras que su hija no duda en señalar a la aerolínea por su "bochornosa" forma de gestionar la situación.

Por su parte, la compañía ya ha comunicado a la Policía británica el incidente, que fue grabado en vídeo por un pasajero.

El ataque racista ocurrió cuando Delsie, una mujer de 77 años de raza negra, no pudo moverse rápidamente de su asiento de pasillo para dejar pasar a un hombre, que se impacientó, y comenzó a insultarla.

En el vídeo se escucha cómo los auxiliares de vuelo de Ryanair piden al presunto agresor que no sea grosero y que se calme, mientras que otros pasajeros abogan por que lo expulsen inmediatamente del vuelo.

A pesar de que el pasajero llamó a la mujer "fea negra cabrona", "fea vaca estúpida" y le dijo que no le hablase "en una lengua extranjera", éste permaneció en el avión, lo que ha generado una gran indignación.