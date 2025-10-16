El BOE confirma 5 convocatorias de oposiciones con casi 1.400 plazas disponibles

Cinco convocatorias activas con más de 1.300 plazas disponibles, la mayoría de ellas para personas sin titulación específica: de hecho, para acceder a muchas de estas plazas se necesita únicamente la ESO.

Hay quienes se van preparando los temarios de las oposiciones a la espera de que se anuncien nuevas convocatorias y otros a los que les surge la idea de presentarse a unas oposiciones una vez que se publican las ofertas. En cualquier caso, muchos están de suerte, porque entre el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los boletines autonómicos, se han publicado recientemente cinco convocatorias de empleo público, dos de ellas a nivel nacional y las otras tres, a nivel autonómico, y a muchas de las plazas disponibles se puede acceder directamente con estudios de la ESO o Bachillerato.

En total, son 1.383 plazas las que se incluyen en estas cinco ofertas de empleo público, aunque de ellas, 121 exigen un título específico de medicina, ya que se trata de una oferta para médicos de urgencias. Antes de prepararse, es importante tener en cuenta los plazos para inscribirse a las ofertas, con el fin de poder presentarse a los exámenes pertinentes. Todas estas ofertas están abiertas, como mínimo, hasta finales de octubre, aunque algunas tienen el plazo abierto hasta mediados de noviembre. Este es el resumen de las cinco convocatorias abiertas actualmente.

Oposiciones a nivel nacional: 900 plazas para instituciones penitenciarias

La convocatoria más numerosa es la de ayudantes de instituciones penitenciarias, que tiene, además, carácter nacional. Se trata de una oferta con 900 plazas disponibles, todas ellas de acceso libre, lo que quiere decir que puede presentarse cualquier persona y ninguna de estas plazas está reservada para promociones internas.

Titulación requerida: Bachillerato

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de noviembre de 2025

Salario del subgrupo C-1: el salario base anual de este grupo es de 10.388,16 euros, al que se suman los diferentes complementos posibles

Oposiciones a nivel nacional: 123 plazas para conductores

Esta otra convocatoria también es a nivel nacional, ya que sería para formar parte de la Administración General del Estado. El proceso está gestionado por la Dirección General del Parque Móvil del Estado. En aquellas cuyo destino sea el Ministerio de Defensa, 25 plazas quedarán reservadas para militares profesionales de tropa y marinería que hayan cumplido al menos cinco años de servicio y para reservistas de especial disponibilidad. En este caso, se trata de una oposición para contratar conductores de vehículos de transporte por carretera,

Titulación requerida: Técnico de Conducción de Vehículos por Carretera , cualquier otro título de Formación Profesional de Grado Medio (técnico) o, en su defecto, Bachillerato. Además, es imprescindible disponer del permiso de conducir B .

, cualquier otro título de (técnico) o, en su defecto, Además, es imprescindible . Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 6 de noviembre de 2025

Salario del grupo E2 del Convenio Único: 18.430,86 euros anuales

Oposiciones en Galicia: 121 plazas para médicos de urgencias

En esta ocasión se trata de una convocatoria ofrecida por la Xunta de Galicia, por la que se publican 121 plazas de médicos de urgencias, tanto para servicios hospitalarios como asistencial del 061, para el Servicio Galego de Salud (SERGAS). De estas plazas, 81 son de libre acceso, mientras que otras 31 son internas y otras nueve plazas, reservadas para personas con discapacidad.

Titulación requerida: Título de médico especialista en medicina familiar y comunitaria

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de noviembre de 2025

Salario: unos 57.000 euros anuales, según el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada

Oposiciones en Galicia: 111 plazas de pinche y cocinero en el SERGAS

La Xunta de Galicia también ha abierto otra convocatoria, en esta ocasión para 111 plazas de pinches de cocina y cocineros, con el fin de trabajar en el Servicio Galego de Salud (SERGAS). 45 de estas plazas son de acceso libre, mientras que 56 son internas y están reservadas a personas con discapacidad 10 de ellas: cinco para discapacidad general y otras cinco, para personas con discapacidad intelectual.

Titulación requerida: para las plazas de pinche, únicamente es necesaria la ESO (equivalente). Para acceder a las plazas de cocinero, es necesario tener un título de técnico superior en Dirección de Servicios de Restauración, técnico superior en Dirección de Cocina, técnico superior en Restauración, técnico especialista en Hostelería, título de Bachillerato y 3 años acreditados de experiencia o título de Bachillerato y certificado de profesionalidad en cocina (niveles II o III) .

(equivalente). Para acceder a las plazas de cocinero, es necesario tener un o . Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de noviembre de 2025

Salario: para las plazas de pinche, el salario es de 18.640,58 euros anuales; para el sueldo de cocinero, el sueldo es de 23.036,24 euros anuales, según las retribuciones para 2023

Oposiciones en Baleares: 128 plazas de auxiliar de administración general

La última de las cinco convocatorias viene de la Escuela Balear de Administración Pública y ofrece 128 plazas para auxiliar de administración general, todas ellas de acceso libre, con ocho plazas reservadas a personas con discapacidad: 84 son para Mallorca, siete para Menorca y nueve para Ibiza.

Es la convocatoria con el plazo de presentación más próximo.