Rosa se autolesionaba de niña para que su tío y un amigo no la violaran: "Así me salvaba, no podía ir a acostarme con un ojo morado"

Rosa comenzó a autolesionarse tras ser víctima de abuso sexual desde los 7 a los 26 años por parte de su tío, quien, además, la grababa para chantajearla y la obligaba a acostarse con un amigo: "Si me corto o araño, eso lo controlo yo".

Rosa tiene pocos recuerdos de su infancia, una infancia que estuvo marcada por los abusos sexuales que sufrió por parte de su tío y padrino desde los 7 a los 26 años. "Yo lo que más recuerdo es vivir con miedo", confiesa Rosa en el vídeo, donde recuerda cómo su tío la amenazaba para mantener los abusos en secreto: "Empezó a grabarme y ese material lo usaba como amenaza de que no me iban a creer y que se iba a romper la familia".

"La amenaza continua me paralizaba por completo", explica Rosa, que recuerda también cómo con 12 años su tío la obligó a acostarse "con un amigo de él": "La autolesión me salvaba porque no podía ir a acostarme con un ojo morado", explica Rosa, que confiesa cómo empezó a autolesionarse para evitar las violaciones: "Lo único que puedo controlar es mi cuerpo, y si yo me corto o araño. eso lo controlo yo".

"Llegar a entender que el culpable era él me sigue costando años de terapia", asegura la mujer, que explica cómo se fue de su casa con 26 años, una casa en la que además de sus padres, vivían sus tíos y más miembros de su familia: "Conocí a alguien de Zaragoza, dejé todo y me vine para aquí". "Estuve años sin ir a casa de mi madre por no ver a mi abuelo", cuenta la mujer en el documental, donde recuerda cómo un día por teléfono se derrumbó y confesó a su madre ser víctima de abusos sexuales por parte de su abuelo desde que era pequeña.

"Recuerdo que hablé con mi madre por telefono y no sé cómo ni por qué, pero fue un derrumbe de que no podía más", asegura Rosa, que explica que tanto su madre como su tía la "apoyaron al 100%": "Sé que para ellas fue superduro".

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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