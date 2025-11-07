Una plaga de osos violentos atemoriza las calles de Japón: se han registrado más de 100 agresiones y 13 muertos

El contexto El 70% de los ataques de estos animales se han producido en zonas residenciales. Estos sucesos son cada vez más frecuentes ya que la población abandona las zonas rurales y estas quedan despobladas.

En el norte de Japón, los ataques de osos a ciudadanos se han intensificado, afectando principalmente a zonas residenciales, donde se produce el 70% de las agresiones. La despoblación rural ha contribuido al aumento de estos incidentes, que han alcanzado cifras récord este año, con más de 100 agresiones y 13 muertos desde abril. Keiji, de 69 años, sobrevivió a un ataque brutal que le dejó heridas graves. En respuesta, el Gobierno japonés ha desplegado tropas en la prefectura de Akita y ha organizado simulacros para preparar a la población frente a posibles agresiones, utilizando agentes disfrazados de osos para entrenar a la policía.

Las calles del norte de Japón se han convertido en el escenario de diferentes ataques por parte de osos violentos a ciudadanos. Algunos se abalanzan a los vecinos, otros prefieren merodear por las casas y subirse a los árboles para comerse la fruta.

Este año, los incidentes con osos han alcanzado cifras récord: desde abril, se han registrado más de 100 agresiones y 13 muertos. Por su parte, Keiji, de 69 años, ha sobrevivido a uno de estos ataques.

"Estaba así, intentando huir y luego me golpeó la cara", asegura. El animal le inmovilizó y le atacó brutalmente, causándole profundas heridas en la cara y marcas de mordeduras en el brazo y en la espalda.

Por su parte, el Gobierno nipón ha movilizado a tropas de su Ejército en la prefectura de Akita, al norte del país para frenar la oleada mortal de ataques de osos que ha sembrado el pánico entre los residentes.

Tanto es así que Japón ha realizado simulacros para entrenar a la población ante posibles agresiones. Agentes disfrazados de oso corren mientras otros policías, armados con escudos y usando dardos tranquilizantes, intentan ahuyentarlo. De esta manera, el país vive en una emergencia continúa por estos ataques.

