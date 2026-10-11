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Actuación de los bomberos

Rescatan a un joven de 30 años que cayó desde un muro del Castillo de Lorca, Murcia

Los detalles Varias llamadas alertaron al 112 de Murcia de que el hombre había caído por la ladera a una zona muy escarpada de difícil acceso, por lo que se desplegó un dispositivo de rescate en altura.

Imagen de archivo del del Castillo de Lorca, Murcia Imagen de archivo del del Castillo de Lorca, MurciaEuropa Press
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Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han intervenido para rescatar a un joven de 30 años que se había precipitado desde un muro del Castillo de Lorca mientras participaba en un evento celebrado en el establecimiento de restauración ubicado en el recinto del castillo.

Fueron varias llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias '112' Región de Murcia, realizadas sobre las 23:50 horas, las que alertaron del accidente e indicaron que el hombre había caído por la ladera del castillo a una zona muy escarpada.

En ese momento, se desplazaron al lugar varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Lorca, así como una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del '061'.

Una vez localizaron al joven, que se encontraba herido pero consciente, se solicitó la intervención de los bomberos del Consorcio, ya que el accidentado se encontraba en una zona de muy difícil acceso y era necesario desplegar un dispositivo de rescate en altura.

Finalmente, a las 2:16 horas de este domingo, los bomberos lograron rescatar al herido, un hombre de 30 años que permanecía consciente y se quejaba de un fuerte dolor de espalda.

Así, los sanitarios del '061' atendieron y estabilizaron al accidentado, que posteriormente fue trasladado al Hospital Rafael Méndez de Lorca para someterlo a una exploración más exhaustiva y valorar posibles lesiones internas.

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