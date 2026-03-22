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Ha sucedido sobre las 18:00

Rescatan a cuatro menores, uno en estado grave, tras el derrumbe del antiguo Hospital d'Esparreguera en Barcelona

¿Qué ha pasado? Los Bombers han informado de que el edificio ha sufrido un "colapso estructural" y que por ello parte del mismo se ha venido abajo.

Antiguo Hospital d'Esparreguera en Barcelona
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Los Bombers de la Generalitat han rescatado a cuatro menores después del derrumbe del antiguo Hospital d'Esparreguera, en Barcelona. El aviso se ha dado a las 18:06, tal y como han expuesto los Bombers en redes sociales.

Así han informado de ello en X, donde afirman además que el edificio ha sufrido un "colapso estructural".

Uno de los menores rescatados está en estado grave, mientras los Bombers trabajaban para rescatar a los adolescentes restantes con los que están "en contacto". Posteriormente, como han informado en redes sociales, han podido rescatarles confirmando que ambos están ilesos. Anteriormente habían afirmado que estaban "conscientes y orientados".

Los dos jóvenes con lesiones han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Dèu, en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Al lugar, además de los Bombers, se han desplazado tanto dotaciones de SEM y de los Mossos d'Esquadra.

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