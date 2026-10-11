Rescatan dos embarcaciones con unos 300 migrantes en aguas cercanas a Lanzarote y Gran Canaria

¿Qué ha pasado? En menos de 24 horas, Salvamento Marítimo ha actuado en la Ruta Canaria para poner a salvo a las personas que viajaban en dos embarcaciones. En la de Lanzarote iban 96 personas, de las que tres han necesitado traslado hospitalario.

Salvamento Marítimo ha rescatado dos embarcaciones en la Ruta Canaria con más de 300 personas a bordo. La primera embarcación, interceptada al nordeste de Lanzarote, fue rescatada por la Guardamar Urania, que trasladó a 96 personas al muelle de Arrecife. Entre los rescatados había nueve mujeres y ocho menores, y tres personas fueron hospitalizadas. Los migrantes procedían de diversos países africanos. La segunda embarcación fue detectada cerca del puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, con más de 200 personas a bordo, según cifras provisionales de la Cruz Roja. La embarcación fue escoltada hasta el muelle moganero.

Salvamento Marítimo ha rescatado dos embarcaciones en la Ruta Canaria en las que viajaban más de 300 personas, según un cálculo provisional: una trasladada a Lanzarote con 96 personas y otra en aguas cercanas a Gran Canaria con más de 200.

La primera de las embarcaciones rescatadas se interceptó pasadas las 21:30 del sábado a unos 92 kilómetros al nordeste de Lanzarote. Hacia allí partió la Guardamar Urania, que rescató a sus ocupantes y dejó el bote a la deriva en el lugar.

La Guardamar arribó al muelle de Arrecife a eso de la 01:00 del domingo, según informa el Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Allí, el dispositivo de emergencias atendió a 96 personas, de las que nueve eran mujeres y ocho dijeron ser menores. Tres de los migrantes han necesitado de traslado a centro hospitalario por diversas patologías tras la travesía.

Según refirieron los migrantes a su llegada hasta la capital lanzaroteña, en la embarcación viajaban personas procedentes de Burkina Faso, Comoras, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Liberia, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo y Senegal.

Además, a primera hora del domingo se detectó a unos 3,5 kilómetros del puerto de Arguineguín otra embarcación, que ha sido escoltada hasta el muelle moganero para que comiencen a desembarcar sus ocupantes.

Según cifras provisionales remitidas por fuetes de la Cruz Roja, se estima que son más de 200 personas las que iban a bordo de la embarcación.

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