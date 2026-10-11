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Migración

Rescatan dos embarcaciones con unos 300 migrantes en aguas cercanas a Lanzarote y Gran Canaria

¿Qué ha pasado? En menos de 24 horas, Salvamento Marítimo ha actuado en la Ruta Canaria para poner a salvo a las personas que viajaban en dos embarcaciones. En la de Lanzarote iban 96 personas, de las que tres han necesitado traslado hospitalario.

Rescatan a unos 300 migrantes en aguas próximas a Canarias
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Salvamento Marítimo ha rescatado dos embarcaciones en la Ruta Canaria en las que viajaban más de 300 personas, según un cálculo provisional: una trasladada a Lanzarote con 96 personas y otra en aguas cercanas a Gran Canaria con más de 200.

La primera de las embarcaciones rescatadas se interceptó pasadas las 21:30 del sábado a unos 92 kilómetros al nordeste de Lanzarote. Hacia allí partió la Guardamar Urania, que rescató a sus ocupantes y dejó el bote a la deriva en el lugar.

La Guardamar arribó al muelle de Arrecife a eso de la 01:00 del domingo, según informa el Consorcio de Emergencias de Lanzarote. Allí, el dispositivo de emergencias atendió a 96 personas, de las que nueve eran mujeres y ocho dijeron ser menores. Tres de los migrantes han necesitado de traslado a centro hospitalario por diversas patologías tras la travesía.

Según refirieron los migrantes a su llegada hasta la capital lanzaroteña, en la embarcación viajaban personas procedentes de Burkina Faso, Comoras, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Liberia, Malí, Marruecos, República Democrática del Congo y Senegal.

Además, a primera hora del domingo se detectó a unos 3,5 kilómetros del puerto de Arguineguín otra embarcación, que ha sido escoltada hasta el muelle moganero para que comiencen a desembarcar sus ocupantes.

Según cifras provisionales remitidas por fuetes de la Cruz Roja, se estima que son más de 200 personas las que iban a bordo de la embarcación.

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