Dylan vuelve a los brazos de su madre. El pequeño de dos años fue secuestrado hace 44 días en México. Todo ocurrió en un mercado de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde trabaja la madre del niño. "Es volver a renacer, ya tengo a mi gordo, Dylan", afirmó Juanita Pérez a la Agencia EFE.

La operación de rescate del pequeño también ha llevado a la detención de una red de tráfico de personas y a la liberación de otros 23 niños. Según ha informado el fiscal Jorge Luis Llaven, que no ha desvelado el paradero donde fue localizado Dylan, durante el operativo fue capturada Margarita "N", de 23 años, quien estaba con el niño y que ha sido imputada por el delito de desaparición forzada entre particulares, que en México se castiga hasta con 70 años de prisión.

Con la preocupación aún en el cuerpo, Juanita relató los detalles de su reencuentro con el niño una vez que fue rescatado por los agentes. "Escuché como lloraba, entré adonde estaban reunidos, lo tenía abrazando una señora que me dijo: 'aquí está tu hijo', ya fui y lo abracé, lloré de la emoción. Igual al principio no me reconoció empezó a llorar, comencé a hablarle, 'yo soy mamá' y me vio muy bien a la cara, me reconoció y me dijo 'mamá'", relató a EFE. Preguntada por el estado del pequeño, aseguró que "se encuentra muy bien, un poco espantado".