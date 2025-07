Decenas de españoles atrapados en el aeropuerto de Marsella por un incendio

Varias decenas de españoles se encuentran atrapados en el aeropuerto de Marsella debido al incendio forestal que ha obligado a cerrar tanto la zona aeroportuaria como a confinar a los habitantes del norte de la ciudad, así como varias poblaciones. Una situación agravada ante la pasividad de la compañía aérea con la que debían volar decenas de usuarios, Ryanair.

Según relatan a laSexta, uno de los vuelos estaba previsto que saliera de la segunda ciudad más grande de Francia a las 14:00 de este martes, sin embargo, hasta las 21:00 la aerolínea no les ha comunicado que se había cancelado. Ahora, tras horas de silencio por parte de la compañía, las soluciones son inexistentes, pues como se debe al fuego se desentienden de la situación, pese a que son varios los vuelos afectados.

"Nos tenemos que buscar la vida", lamenta una de las afectadas, que añade que les "han estado dando largas" durante todo el día. Y es que la compañía tampoco ha ofrecido ninguna opción de alojamiento para los pasajeros, a los que ha dado la opción de volar el sábado, es decir, dentro de cuatro días. "¿La gente que trabaja mañana qué hace?", se pregunta.

"No nos ha dicho nada. No nos han dado información sobre que había un incendio. Nos han dado nada más que cuatro euros durante 14 horas. (...) No nos han dado opción de reembolsar directamente. Es lamentable", critica otro joven español asediado en el aeropuerto galo.

Todo debido a un gran incendio que ha obligado a cerrar el aeropuerto de Marsella y a las autoridadesy de varias poblaciones cercanas a mantenerse confinados y a cerrar puertas y ventanas por la fuerte humareda provocada por las violentas llamas. Una situación que ha ido empeorando debido al fuerte viento mistral, al que se suma como condiciones desfavorables las temperaturas superiores a los 30 grados y la sequedad de la vegetación, en especial tras la ola de calor de la semana pasada.