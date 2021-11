Miquel Montoro es toda una estrella en Internet. Su vídeo festejando que tenía para comer "pilotes" de su madre no tardó en hacerse viral hace unos años. Sin embargo, su vida no siempre fue fácil.

El joven sufrió bullying en su infancia. Una dura realidad que, como él mismo reconoce, le hizo sufrir. Ahora, ha contado su historia en un vídeo para la campaña de la Liga ABC 'Actuamos contra el bullying'.

"Yo siempre he estado grasito, gordito. Se reían de mí por ser como yo era", comienza explicando en su alegato contra el acoso escolar. Un acoso que venía propiciado por unas aficiones diferentes y una actitud diferente a la de los niños de su edad: "A mi las Play nunca me han gustado, yo siempre he sido de campo".

Sin embargo, nadie puede contestar a la gran pregunta: "¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo. Yo siempre he dicho que el que se está riendo de ti es un cobarde, porque tiene que hacer eso para ser más que tú", ha indicado.

Miquel sufrió cuatro años el acoso de una generación en la que, dice, te enseñan a "ser lo más o no ser nadie": "Un día vale ,dos también, tres... pero cuando lo hacen cuatro años, ya va a ser que no".

Por eso, no duda en lanzar una reflexión para los maestros y los colegios que presencian bullying: "¿por qué el que hace bullying no es el que se va al otro colegio? Es el afectado el que se va a otro colegio. Eso no es justo. A veces parece que somos nosotros los culpables, y es muy injusto", ha indicado.

Sin embargo, no hay nada que menguara a Miquel, que hoy en día asegura sentirse más fuerte: "Eso son cosas que te ayudan a ser más fuerte en la vida, porque mira, yo ahora mismo he empezado a ser un poquito conocido".

"Creo que es importante. Por qué te tienes que influenciar por una persona que no vale dos euros. Son cosas que dices... 'lo estoy pasando mal por otras personas'", lamenta. Y lanza así un mensaje a quienes aún pueden evitar el sufrimiento ajeno: "Si sabes de alguien que lo está pasando mal, actúa, ayúdalo a salir de esto, que es muy doloroso".