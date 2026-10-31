Ramiro Aurín, ingeniero de caminos, sobre el posible cierre de la línea de AVE Madrid-Barcelona: "Es una auténtica barbaridad"

¿Qué ha dicho? El experto ha afirmado que se trata de un planteamiento "inasumible económicamente". "Esa línea era extraordinariamente eficiente, pero se ha dejado que se pudriera la situación", ha denunciado.

Ramiro Aurín, ingeniero de caminos, criticó la propuesta del ministro Óscar Puente de cerrar la Alta Velocidad Madrid-Barcelona durante dos años para realizar obras, calificándola como una "auténtica barbaridad" y un reconocimiento del fracaso en el mantenimiento de la línea. Aurín destacó que esta línea, junto con la Madrid-Sevilla, era eficaz y con alto tráfico, pero se ha deteriorado. Considera que suspender el AVE Madrid-Barcelona es un error económico y logístico, a menos que haya un riesgo inminente de accidente. Concluyó que la situación es inasumible a menos que exista una alta probabilidad de catástrofe.

Ramiro Aurín, ingeniero de caminos, se ha pronunciado sobre la posibilidad que lanzó el ministro Óscar Puente este viernes en rueda de prensa de que se cierre la Alta Velocidad Madrid-Barcelona durante dos años mientras se ejecutan obras. "Es una auténtica barbaridad, es el reconocimiento del fracaso de la política de mantenimiento de esa línea", ha afirmado de forma tajante Aurín.

En este sentido, el ingeniero ha señalado que esa línea era "extraordinariamente eficiente y eficaz, exactamente igual que la Madrid-Sevilla". "Eran dos líneas formidables con gran cantidad de tráfico, apenas justo por debajo de la Paris-Lyon, después venían la Madrid-Barcelona y la Madrid-Sevilla. Funcionaban perfectamente, pero se ha dejado que se pudriera la situación", ha criticado.

Así, para Ramiro Aurín, "es una auténtica barbaridad económica y logística dejar la conexión Madrid-Barcelona de AVE suspendida". "Evidentemente, si la alternativa es que haya un accidente con 100 fallecidos, pues evidentemente firmaremos lo que haga falta, por supuesto, pero lo que hay que decir es que después de decir que todo estaba estupendo, que el sistema ha fallado por casualidad prácticamente, resulta que vamos a cerrar dos años la línea más importante de España por cantidad de tráfico, por cantidad de trenes, por densidad y por viajeros", ha manifestado.

De esta forma, el ingeniero ha expresado que "es un planteamiento de una frivolidad" que, ha reconocido, le "sorprende". "Me dan ganas de decir que no lo entiendo, pero sí que lo entiendo y no voy a decir por qué, pero me dan ganas de decir que no lo entiendo porque realmente es inasumible económicamente, a no ser que estemos hablando de que realmente la probabilidad de una catástrofe al estilo de lo que ha pasado en Urda es muy probable. Evidentemente, en esas condiciones hay que hacer lo que haya que hacer", ha concluido.

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