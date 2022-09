Josefa, la mujer atropellada por su yerno en Valencia, ha explicado a laSexta el motivo por el que se produjo la reyerta en la que José, de 26 años, condujo de forma temeraria hasta impactar su propio vehículo contra ella y posteriormente darse a la fuga. En el coche también iba una de las hijas de la víctima, Yolanda, mujer del presunto autor del atropello.

Según ha indicado Josefa, el motivo de la reyerta se remite a esa misma mañana. "Él había tenido un accidente y quería que mi hijo pusiera el carnet de conducir porque él no tenía", ha indicado. La intención del presunto agresor era acusar al hijo de Josefa; sin embargo, el joven se negó a autoinculparse del accidente y José, su cuñado, arrancó la trifulca entre varios familiares.

"Vinieron para acá y un hermano de él me pegó un palo, el otro se puso a insultarme... a mi hija también le pegaron un palo", ha explicado. En plena tensión, el acusado cogió el coche y atropelló a su suegra: "Lo que no me esperaba es que en esa rotonda de ahí él iba a dar dos vueltas y me iba a pegar el trompazo que me pegó", ha confesado la mujer, que asegura que José buscaba matarla.

Así, ha indicado que padece numerosas lesiones tras el fuerte golpe: "Tengo la mano dislocada, la cabeza abierta, el pecho negro del golpe....". Aún se busca a la pareja, que tras los hechos se dio a la fuga.