'El Cuco' y su madre han sido absueltos por falso testimonio en el juicio del crimen de Marta del Castillo. La Audiencia de Sevilla ha admitido su recurso y ha revocado la condena de dos años de prisión para ambos. Tampoco tendrán que pagar la multa de 1.400 euros, ni la indemnización de 30.000 euros a la familia de Marta del Castillo.

La pregunta es: ¿por qué han sido absueltos 'El Cuco' y su madre? Las mentiras son más que evidentes. Francisco Javier García, 'El Cuco', mintió en el juicio y dijo que nunca había estado en el piso donde mataron a Marta esa madrugada y que a la 1:00 de la mañana estaba durmiendo en su casa. Su madre lo corroboró, alegando que le había dado un beso en la mejilla

Después reconocieron que era mentira, pero entonces por qué ahora les absuelven. El tribunal considera que la madre no mintió en cuestiones trascendentales y que su falsa coartada no cambió en nada la decisión judicial, ya que a esa hora Marta estaba ya muerta según uno de los juicios.

En el caso de 'El Cuco', se libra de pagar por un tema de forma. La razón es que hubo dos juicios uno para los mayores de edad, como Carcaño, y otro para menores, como 'El Cuco'. Él era testigo en el de los mayores y acusado en el de los menores.

Es por ello, que como acusado podía mentir para no inculparse, pero como testigo, no tenía este derecho y lo hizo. Aun así, el tribunal cree que ese papel mixto no estuvo adecuadamente determinado y que no se le advirtió bien de que tenía derecho a no decir nada que le autoinculpara.

Esa laguna le libra de pagar por la mentira. Ahora la familia de Marta puede recurrir y lo va a hacer, aunque para ellos será otro via crucis más en un tormento legal de 15 años.