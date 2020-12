Una mujer exige a gritos a una chica negra que se levante para ceder su asiento. "Que se baje la negra, eso es lo que he dicho", responde a unas pasajeras que la increpan por su actitud. Eso es lo que se puede observar en un vídeo que se ha difundido en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en un autobús de Arrecife, en Lanzarote, según informa el diario local 'La Voz de Lanzarote', durante el pasado puente de la Constitución. Las imágenes del incidente racista se han viralizado en redes sociales.

La mujer no solo grita a la joven sino que amenaza con llamar a las autoridades. "¿Es negra, no? Que se levante la negra", responde la agresora a los reproches de las pasajeras que la increpan. E insiste: "Yo no digo negra como algo despectivo. Solo digo que se levante".

Afortunadamente, gran parte de las pasajeras presentes en ese momento han salido en defesa de la mujer afectada. Juntas, han gritado al unísono "que se baje, que se baje" y "que se baje la racista" para que la agresora abandonase el transporte.