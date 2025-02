¿Qué es la 'sologamia'? Una idea para celebrar el amor propio en el día de San Solterín

Pocas verdades son tan certeras como la de que "más vale solo que mal acompañado". En los últimos años, la importancia del cuidado de la salud mental ha tomado más relevancia.

Una de sus vertientes es el amor propio, la relación que una persona tiene consigo misma. Esto incluye cosas como la auto aceptación, la valoración de la propia identidad y capacidades. En resumen: cuidarse, tratarse y hablarse bien a uno mismo, no boicotearse, etc. Y en medio de esta ola de crecimiento de la conciencia de lo relevante que es estar a gusto con uno mismo, se ha puesto de moda la sologamia.

"Cada vez más personas se están dando cuenta de que necesitan hacerse responsables de su propia felicidad, de que pueden tener una vida satisfactoria y significativa sin estar en una relación de pareja", dice John Amodeo, terapeuta y autor de 'Dancing with Fire: A Mindful Way to Loving Relationships'.

En el día de San Solterín, celebrado el 13 de febrero en los últimos años, te contamos en qué consiste este acto de amor propio que cada vez obtiene más adeptos.

¿Qué es la 'sologamia'?

La 'sologamia' es un acto simbólico de autoaceptación. Es el culmen de amor propio, tanto es así, que significa casarse con uno mismo.

Una novia vestida de blanco, entre sus damas de honor.

La 'sologamia' no tiene validez jurídica en ningún país del mundo, pero es un fenómeno que crece al calor de las redes sociales. También en la ficción encontramos ejemplos que han popularizado esta moda: en un episodio de la serie 'Sexo en Nueva York' de 2003 titulado 'El derecho de una mujer a tener zapatos', la protagonista, Carrie Bradshaw, le comunica a una amiga su intención de casarse consigo misma, desafiando así el estigma social hacia las mujeres solteras.

También, la película española 'La Boda de Rosa', dirigida por Icíar Bollaín en el año 2020, cuenta la historia de una mujer, interpretada por Candela Peña, que decide organizar una gran boda para casarse con ella misma.

Aunque la 'sologamia' no tiene reconocimiento legal, se ha practicado durante unos 30 años. La estadounidense Linda Baker, es considerada la primera persona en realizar una ceremonia de 'sologamia' documentada. En 1993, para celebrar su 40 cumpleaños, Linda se casó consigo misma en una ceremonia con 75 invitados, incluyendo siete damas de honor. Al referirse a su boda, que captó la atención de los medios, Linda explicó: "Es sobre tomar las riendas de tu vida y no esperar a que alguien más haga realidad tus sueños".

La 'sologamia' ha ganado popularidad entre personas que buscan reafirmar su independencia. Responde a la creciente necesidad de autocuidado y autoestima individual en todos los géneros. Además, es una manera de desafiar las expectativas sociales sobre el matrimonio y las relaciones románticas.