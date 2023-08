A las puertas de poder disfrutar del final de la segunda temporada de 'And just like that', HBO Max ha confirmado que la secuela de 'Sexo en Nueva York' tendrá tercera temporada, y lo ha hecho en vísperas del estreno de la parte final de la segunda, programada inicialmente para el 24 de agosto. "A medida que nos acercamos al muy esperado final de la temporada, el jueves, elevamos nuestros cosmos ante Michael Patrick King y su magnífico equipo de escritores, productores, elenco y más personal, que continúan cautivándonos, 25 años después, con dinámicas amistades y atractivas historias", ha indicado la directora de contenido de Max, Sarah Aubrey, en un comunicado.

"No podemos esperar a que el público vea a dónde llevará la tercera temporada a nuestros neoyorquinos favoritos", ha celebrado. Eso sí, los trabajos para la tercera temporada de la serie no comenzarán hasta que se resuelvan las huelgas en Hollywood, donde guionistas, actores y actrices exigen una mejora en las condiciones antes de que la industria del cine y la televisión vuelva a la normalidad. "Estamos encantados de pasar más tiempo en el universo de 'Sexo en Nueva York', contando nuevas historias de estos personajes interpretados por estos increíbles actores y actrices", ha señalado el propio King, que estará a cargo también de la tercera temporada.

La segunda temporada de 'And just like that' llega a su fin este jueves, 24 de agosto, cuando HBO Max estrena la última parte de la serie, 'La última cena: 2.ª parte'. HBO dejo para el final de esta segunda temporada la aparición, en forma de cameo sorpresa, de una de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' que no regresó de manera habitual a la secuela, Samantha Jones, interpretada por Kim Catrall. Aunque el cameo se planteó como algo aislado y puntual, mucho se ha especulado con la posibilidad del regreso de Samantha ante una eventual tercera temporada de la serie.