No todos los trabajadores en España tienen ni las mismas jornadas ni los mismos horarios. Aunque en general, salvo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y exceptuando sectores servicios, es común que los empleados trabajen de lunes a viernes o de lunes a sábado, sin incluir en sus jornadas habituales los domingos o los días festivos. Ahora bien, ¿qué ocurre si la empresa necesita que algunos de sus trabajadores acudan a sus puestos un festivo, como es el 12 de octubre? ¿Pueden los jefes elegir a quienes tienen que ir a trabajar y obligarlos a presentarse en un día considerado no laborable?

Primero hay que acudir al Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 37 regula el descanso semanal y los festivos: es en su punto 2 donde se define el máximo de fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable a los que puede disfrutar un trabajador (un máximo de 14 anuales, dos de ellas locales). "En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de Natividad del Señor [25 de diciembre], Año Nuevo [1 de enero], 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España", reza la norma.

Es decir, el 12 de octubre será siempre festivo, por lo que habrá que acudir al convenio laboral o al contrato específico para ver hasta qué punto un trabajador está obligado a acudir a su puesto un día como este. Hay sectores en los que trabajar en un día inhábil es indispensable, como los de la sanidad o la seguridad, o tradicionalmente común, como la hostelería. En estos casos, los contratos ya suelen reconocer expresamente la obligación de trabajar en días festivos, por lo que en estos casos el trabajador no se puede negar a acudir a su puesto; eso sí, igual que está regulada esta obligatoriedad, debería estar prevista su compensación —un plus específico, una cantidad de horas libres...—, siempre y cuando no se trate de un contrato específico para cubrir domingos y festivos.

¿Puedo negarme a trabajar un día festivo?

Todo depende de lo que se haya firmado previamente. Sin cláusulas específicas en el contrato individual o en el convenio laboral que obliguen al trabajador a prestar sus servicios en días festivos, se entiende que el empleado no está obligado a trabajar en este tipo de jornadas. Ahora bien, dado que el trabajo en días festivos se rige por las mismas regulaciones que las horas extraordinarias, al considerarse que es realizar labores fuera de la jornada ordinaria, hay que acudir al artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores para ver que prestar servicios en estas condiciones es una práctica "voluntaria", por lo que tiene que haber acuerdo entre empleado y empleador para trabajar en un día festivo.

¿Puede entonces uno negarse a trabajar en un día festivo? Sí, siempre que su contrato o convenio lo obligue a ello. De hecho, hay jurisprudencia que da la razón al trabajador en estos casos: en 2021 el Tribunal Supremo declaró nulo el despido de un trabajador que se negó a acudir a su puesto un día festivo —concretamente el Día de Canarias—. El empleado había presentado una demanda para que se reconociera su derecho a no hacer horas extraordinarias, demanda que ya había ganado en primera instancia, tal y como publica 'elDiario.es'. La compañía lo había despedido días después de no acudir a su puesto un día festivo, previo aviso pero también previa amenaza por parte de la empresa.

¿Cómo se pagan los festivos en España?

La manera en la que se pagan los días festivos trabajados en España está prevista en el Real Decreto 2001/1983 sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. Concretamente en el artículo 47 del RD, se acuerda que cuando "excepcionalmente" no se pueda disfrutar del día de fiesta correspondiente, "la empresa vendrá obligada a abonar al trabajador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo incrementadas en un 75%, como mínimo, salvo descanso compensatorio".

Esta es la norma de mínimos, aplicable a todos los casos generales. Sin embargo, es habitual que cada sector tenga previsto este tipo de compensaciones por trabajar en día festivo en sus convenios específicos. Hay que tener en cuenta que los convenios no son iguales en todas las comunidades autónomas, por lo que es importante encontrar el convenio colectivo específico para tu puesto de trabajo para ver exactamente la manera en la que se compensan los días festivos.