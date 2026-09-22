"Si pudiera matarla sin ir al infierno, lo haría": los mensajes de Caleb Flynn, exconcursante de 'American Idol', a su amante antes del crimen de su esposa

Los detalles Flynn está detenido por asesinar a su esposa y luego manipular la escena del crimen. En total, se intercambió con su amante unos 100.000 mensajes donde deja claro su deseo de matar a su pareja.

Caleb Flynn, exconcursante de 'American Idol', fue arrestado tras ser acusado de asesinar a su esposa, Ashley Flynn. El incidente ocurrió el 16 de febrero, cuando Ashley fue hallada muerta en su casa con heridas de bala. Aunque Flynn afirmó que un intruso fue el responsable, las autoridades sospecharon de manipulación en la escena del crimen. Durante el juicio, se reveló que Flynn tenía una amante y había enviado mensajes expresando su deseo de matar a su esposa. Acusado de homicidio, Flynn se declaró inocente, pero enfrenta una posible cadena perpetua si es declarado culpable. laSexta.

Caleb Flynn, exconcursante de 'American Idol', fue detenido tras ser acusado de matar a su esposa, Ashley Flynn. El hombre, de 40 años, está acusado de dispararle y después manipular la escena del crimen para hacer creer que un intruso había entrado en su casa.

El caso se remonta al 16 de febrero, cuando Ashley fue encontrada con heridas de bala dentro de la casa que compartía con su esposo y sus hijas. Flynn llamó al servicio de emergencias y aseguró que un intruso había entrado en la vivienda y había disparado contra su esposa.

Las cámaras de los agentes que acudieron al lugar del crimen muestran cómo él les relataba que aquel día estaba durmiendo en otra habitación por una fuerte tos y se despertó tras escuchar movimiento. Tras esto, escuchó un disparo y encontró la puerta que conducía al garaje abierta.

Finalmente, la investigación tomó otra dirección después de que las autoridades viesen indicios de que se había manipulado la escena del crimen. Flynn fue detenido tres días después acusado de homicidio y permanece en prisión con una fianza fijada en 3,5 millones de euros.

Durante el juicio, los fiscales de Ohio desvelaron que el Caleb Flynn tenía una amante desde hacía años y le había enviado mensajes expresándole su intención de matar a su esposa, con quien llevaba casado casi 16 años.

En total, se intercambió con su amante unos 100.000 mensajes donde deja claro su deseo de acabar con su esposa. "Anoche estuve despierto hasta las 4:00 de la mañana llorando, pensando literalmente en cómo matarla sin ir a la cárcel", escribió en uno de estos mensajes, según desvela la CNN.

El citado medio recoge varios de los mensajes que se han mostrado en el juicio. En otro de ellos, el exconcursante de 'American Idol' destaca que "si pudiera matarla sin ir al infierno, lo haría sin pensarlo dos veces".

Según ha expresado el fiscal del condado de Miami, Paul Watkins, estos mensajes de texto los envió unos meses antes de que su esposa, que era entrenadora de voleibol de secundaria, recibiera un disparo mortal en la cabeza en su domicilio.

"Esas palabras revelan de qué trata este caso: el móvil, la intención y la verdad detrás de las mentiras que Caleb contó después de que su esposa, la madre de sus dos hijas pequeñas, fuera asesinada a tiros en su casa", ha defendido el fiscal.

Por su parte, el detenido se ha declarado inocente del asesinato con agravantes y otros cargos. De ser declarado culpable del cargo más grave, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.