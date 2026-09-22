Una niña de 12 años sufre quemaduras graves tras electrocutarse en una torreta eléctrica

Imagen una torreta de alta tensión en las instalaciones de la factoría Alcoa, en Cervo, Lugo en una imagen de archivo.

Los detalles Tras la electrocución, la chica quedó colgada de la torreta por lo que tuvo que ser rescatada por los bomberos y trasladada al Hospital de La Paz de Madrid.

Una niña de 12 años ha sufrido quemaduras graves tras electrocutarse al subirse a una torreta eléctrica en Navahermosa, Toledo. El incidente ocurrió el lunes a las 18:46 en la urbanización Río Cedena. La menor tocó los cables eléctricos y quedó colgada de la torreta, lo que requirió la intervención de los bomberos de Talavera de la Reina para su rescate. Fue trasladada en una UVI al Hospital de La Paz de Madrid. Al lugar acudieron la Guardia Civil, bomberos, un médico de urgencias, dos ambulancias, un helicóptero medicalizado y Protección Civil.

Una chica de 12 años ha sufrido quemaduras graves, ya que se ha electrocutado tras subirse a una torreta eléctrica en la localidad toledana de Navahermosa, por lo que ha tenido que ser trasladada al Hospital de La Paz de Madrid.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que el suceso ocurrió a las 18:46 horas de este lunes en la calle Número 10 de la urbanización Río Cedena de Navahermosa, cuando la menor se subió a una torreta eléctrica y se electrocutó al tocar los cables.

Tras esto, la chica se ha quedado colgada de la torreta, por lo que ha tenido que ser rescatada por los bomberos de Talavera de la Reina y ha sido trasladada en una UVI al Hospital de La Paz de Madrid, con quemaduras graves.

Al lugar del suceso han acudido agentes de la Guardia Civil, bomberos, médico de urgencias, dos ambulancias la UVI que ha trasladado a la menor al centro hospitalario, un helicóptero medicalizado y la agrupación de Protección Civil de Navahermosa.

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