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Oda al tendedero

La prohibición de tender la ropa en la fachada abre el debate sobre qué debe primar: la necesidad o la estética

El contexto Torremolinos ha sido el último Ayuntamiento en pedir quitar la colada de la fachada por estética en caso de que la vivienda tenga otra alternativa para poder tender la ropa.

Ropa tendida en Torremolinos
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Tender la ropa se está convirtiendo en un lujo. Varios municipios han prohibido que pueda hacerse en la facha de los edificios , algo que ha abierto el debate sobre si debe anteponerse la necesidad o la estética.

Toallas, bañadores, sábanas y calcetines son la bandera de la España que lava y tiende. Torremolinos se ha convertido en el último Ayuntamiento en pedir quitar la colada de la fachada por estética.

Sin embargo, Prisca señala que ella no puede subir cargada de ropa hasta la azotea. A juzgar por los tendederos visibles en balcones acristalados, hay arquitectos que han olvidado que el ser humano mancha y que una avería, como la que hoy soluciona Shirley nos rompe el orden doméstico porque nuestras miniviviendas no admiten un bulto más.

Esto es una oda al tendedero. El precursor de las redes sociales, con mucha información bajo cuerda. Gracias a la ropa tendida podemos saber si en una vivienda hay niños o hasta en qué empresa trabajan algunas personas.

Para Emi, Albi y Feli, el patio de tender era el muro de Facebook. Emi nos invita a su casa a rememorar esa época. Frente a su cuerda, la de Albi. En diagonal, pero no demasiado, la de Feli

Ahora tendemos ropa, pero antes, señalan ellas, "era más familiar". Una acción con la que también se tendían lazos.

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