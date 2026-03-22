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Ordenanza municipal

La polémica está 'tendida' en Torremolinos: prohíben tender la ropa hacia la vía pública entre la división de los vecinos

Los detalles El consistorio, con esa medida, busca dar una imagen más limpia de la ciudad. La gente, dividida entre quien ve con buenos ojos la idea y entre quien le da lo mismo que se vea la ropa.

Ropa tendida en Torremolinos

La polémica está servida en Torremolinos. El motivo, la ropa. La ropa recién lavada. La que se tiende fuera de las casas. En los patios. En los balcones. Esa que, según el Ayuntamiento del lugar, ensucia la imagen de la ciudad. Así lo han expresado en una ordenanza municipal recién aprobada que ha generado división entre los vecinos.

Porque hay quien dice 'sí' y hay quien dice 'no'. "No da buena imagen", cuentan algunos, mientras hay quien destaca que no le molesta en absoluto que haya bragas en un tendedero: "No creo que dé mala imagen".

La idea es, según considera el Ayuntamiento, dar una imagen más ordenada de la ciudad tanto para los que viven allí como para los que la visitan.

"Como turista o ciudadano que vive acá quiere ver su ciudad sin esos balcones con tendederos, da una imagen muy fea", expresan.

La limitación solo afecta a edificios con tendederos alternativos, ya sea en patios o en azoteas. Quien no tenga otra opción donde tender la ropa no tendrá multa.

Porque en Torremolinos ahora los trapos y la ropa se lavan en casa y también habrá que secarlos donde no se vean.

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