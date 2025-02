Prisión provisional para la actriz Mónica Cervera, nominada a un Goya en 2004 por 'Crimen Ferpecto'

La actriz malagueña Mónica Cervera, conocida por su papel en la serie 'La que se avecina', ha sido detenida en Marbella e ingresada a prisión provisional por una orden requisitoria de un Juzgado de lo Penal de Málaga, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

La intérprete, que tenía una reclamación en vigor de un juzgado de lo Penal de Málaga, fue puesta por los agentes a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional. La actriz, que estuvo nominada a los Goya en 2004 como Mejor Actriz Revelación por la película 'Crimen Ferpecto', permanece en el módulo de mujeres del centro penitenciario del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre.

Hace aproximadamente un año se conoció que la actriz vivía en la indigencia en un parque de Marbella. Un modo de vida que según relató a la revista 'Lecturas' en su día prefirió, pues no quería que le nombrasen "la palabra televisión ni cine". La también actriz en 'Manos a la obra', relató que prefería vivir así sin tener que rendir cuentas a nadie. Por ello, pedía comprensión: "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir".