Prisión para un profesor de kárate de 70 años por agredir sexualmente a sus alumnos menores en Málaga

Un profesor de kárate de 70 años ha sido encarcelado en Málaga, acusado de cuatro delitos de agresión sexual continuada a alumnos menores. Vinculado a la federación nacional y autonómica de kárate, el hombre presuntamente aprovechaba su posición para agredir a menores desde 2010. Cuatro jóvenes han denunciado las agresiones, pero la investigación sigue abierta y podría haber más víctimas. Las agresiones ocurrían en hoteles durante competiciones y en instalaciones deportivas. El detenido manipulaba emocionalmente a las víctimas, ofreciéndoles regalos y trato preferencial. En su casa se incautaron dispositivos electrónicos, y la investigación fue iniciada por información de una asociación de ayuda a víctimas infantiles.

Un hombre de 70 años, profesor de kárate, ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional de Málaga como presunto autor de cuatro delitos de agresión sexual continuada a varios alumnos cuando eran menores.

El investigado, que estaba vinculado a la federación nacional y autonómica de kárate, se valía de su posición para cometer las agresiones a menores de corta edad, unos hechos que se podrían remontar hasta 2010, ha informado este viernes la Policía Nacional.

Hasta ahora, cuatro jóvenes han manifestado haber sufrido estas agresiones por parte del investigado cuando eran menores de edad, pero la investigación continúa abierta y no se descarta la localización de más víctimas.

Según las declaraciones de las víctimas ante la Policía, el hombre aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir habitación de hotel con sus alumnos "favoritos", donde cometía las agresiones.

También lo hacía en las instalaciones deportivas donde entrenaban, aprovechando que los niños se aseaban al terminar la sesión. Las cuatro víctimas han sido manipuladas emocional y psicológicamente desde que eran pequeños.

El arrestado, para evitar que contaran los hechos, les hacía múltiples regalos y les daba un trato de favor respecto a los otros alumnos, ha detallado la Policía en un comunicado.

Según las gestiones practicadas, los hechos podrían producirse desde hace décadas. En el registro de su domicilio se han intervenido diez teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB, que han sido remitidas al grupo de informática forense de la Policía Científica de Málaga.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Menores de la Policía Nacional en Málaga, se llevó a cabo a raíz de la información prestada por una asociación que ofrece ayuda y asistencia a víctimas de agresiones sexuales durante la infancia.