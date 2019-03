Un rastro de ADN en la ropa, una nueva prueba que incrimina a Antonio Ortiz

Algunas pruebas de ADN han identificado a Antonio Ortiz como el presunto pederasta de Ciudad Lineal, según ha explicado la fiscal en la vista celebrada para decidir si continúa en prisión, han asegurado abogados de la acusación particular.



Fuentes jurídicas han precisado que una prueba certifica que se encontró ADN de Antonio Ortiz en la ropa de una víctima y otra prueba ha confirmado el hallazgo de ADN de una de las niñas en el piso de la calle Santa Virgilia que supuestamente utilizaba para algunos abusos.



El presunto pederasta ha sido trasladado esta mañana a los juzgados madrileños para comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que recientemente ha asumido esta investigación tras inhibirse la magistrada del Juzgado de Instrucción 10, María Antonia de Torres.



Como es habitual, el juez que asume la instrucción ha citado al imputado y a las partes para decidir si ratifica su situación de prisión provisional, aunque finalmente no ha tomado esta determinación durante la vista, sino que primero estudiará las alegaciones hechas por la defensa de Ortiz, según han relatado los abogados de las dos acusaciones particulares personadas.



El magistrado ha dado a Ortiz la posibilidad de declarar pero éste se ha negado, durante una vista en la tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares y la acusación popular han solicitado que Ortiz siga en prisión, mientras su defensa ha pedido su libertad.



Su letrado considera que algunas pruebas practicadas, como las ruedas de reconocimiento, no son válidas porque se publicaron la identidad y las fotos de Antonio Ortiz, e incluso las autoridades difundieron datos suyos, según han relatado los abogados de las víctimas.