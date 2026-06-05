Los presos de Brians esperan al papa con emoción: "Su bendición hará la condena más corta"

Los detalles Josefina y Maite forman parte del grupo de 80 reclusos que podrán ver a León XIV, un evento que consideran un "privilegio".

Los presos de la cárcel de Brians 1, en Barcelona, esperan con emoción la visita del papa León XIV, quien les ofrecerá una bendición que esperan alivie sus condenas. Josefina y Maite, dos internas, compartirán su testimonio con el pontífice, describiendo esta oportunidad como un privilegio único. La visita, la primera de un papa a una cárcel en España, incluirá un acto de 25 minutos donde los reclusos homenajearán al papa con cantos y regalos. La fe tiene un papel crucial en la vida de estas internas, ayudándolas a enfrentar la soledad y el arrepentimiento en prisión.

Los presos y presas de la cárcel de Brians 1 (Barcelona) aguardan con nervios, emoción y agradecimiento la llegada del papa León XIV, que les visitará el próximo miércoles en un breve acto donde esperan que les ofrezca una bendición con la que sientan sus condenas "más cortas".

"Para mí es una bendición que me llevo para toda la vida", ha asegurado este viernes a los medios Josefina, una de las dos internas elegidas para compartir su testimonio personal con el pontífice, una oportunidad que describe como "el acto más emocionante de mi vida" y que, confiesa, "nunca habría esperado" estando en prisión.

"A través de él, Dios está pensando en nosotras y esperamos que nos dé una bendición y que con eso la condena se haga más corta", ha añadido su compañera Maite Juanas, convencida de que están a punto de vivir una de esas experiencias que "solo pasa una vez en la vida".

Josefina y Maite son dos de los 80 reclusos a quienes recibirá el papa durante los 25 minutos que estará en el centro penitenciario antes de ir a Montserrat, en la que será la primera visita en la historia a una cárcel de España de un pontífice, quien en esta ocasión será homenajeado por los internos con cantos y regalos hechos por ellos.

"Una bendición, un privilegio"

"Estoy muy nerviosa y emocionada", ha revelado Josefina, que lleva dos noches despertándose de madrugada imaginando cómo será el momento en el que lea su escrito al papa en el salón de actos del penal.

León XIV recibirá a presos de las cárceles de Brians 1, Brians 2 y Wad Ras que, por haber mantenido una estrecha relación con la práctica religiosa durante su tiempo entre muros, han sido invitados a asistir a la ceremonia.

Josefina, que ejerce de peluquera en el módulo de mujeres de la cárcel, todavía recuerda el día en el que el padre Jesús Roi, referente católico de las internas, le anunció que era una de las elegidas para dirigir unas palabras al pontífice: "Le di un abrazo tremendo, me sentí muy privilegiada, sinceramente, y me puse a llorar", relata.

"Le voy a agradecer su visita, que para mí es una bendición y un privilegio muy grande, y que se haya acordado de las personas que estamos sin libertad, que también somos humanos", ha avanzado sobre el contenido de su intervención, con la que trasladará un sentimiento compartido entre los demás reclusos.

"Nadie se acuerda de nosotras en la sociedad y también formamos una pequeña parte de ella. Somos personitas y movemos un poco el mundo desde aquí abajo, como podemos", ha reivindicado Maite Juanas, insistiendo en lo agradecidas que están de que el papa sí haya pensado en ellas y deseando que su visita les "reconforte".

La fe en la cárcel

"Nunca hubiera pensado que iba a acabar en una prisión, y ha sido muy duro para mí" ha admitido Josefina, para quien la fe tiene aún más importancia entre rejas: "Dios para mí es lo más importante que hay en la vida. Si no fuera por Dios, yo creo que me hubiera vuelto loca aquí".

Profundamente creyente, Josefina acude cada domingo a la misa que oficia en la sala polivalente de la cárcel el padre Jesús Roi, quien también ofrece a los reclusos, junto a los voluntarios vinculados a la pastoral católica, acompañamiento, escucha, apoyo, charlas comunitarias o actividades para acompañarles en sus procesos.

"Aquí se pasan momentos de soledad, de bajón y de pena. Después de haber cometido un error, vivir en prisión es duro", ha explicado Juanas en ese sentido.

Defensores de la rehabilitación y la reinserción de los condenados —visión por la que también abogó el papa León XIV en su única otra visita a una prisión, la de Bata, en Guinea Ecuatorial— los religiosos acompañan a los internos que lo deseen, sean o no creyentes, y sin saber nunca el motivo que les llevó al encierro.

"Cuando esto acabe, haremos nuestra vida como siempre la hemos llevado, correctamente, sin infringir la ley, y saldremos mejores personas y más fuertes tras haber superado todo lo que hemos vivido aquí", ha concluido Josefina.

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