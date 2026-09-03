Posible consumo de drogas y problemas mentales: investigan a la mujer detenida en Ceuta acusada de matar a su primo que llegó a nado desde Marruecos

La víctima se alojaba en la casa de la presunta autora del crimen y se cree que el alquiler de la habitación podría haber sido motivo de una discusión.

La Policía Nacional ha arrestado en Ceuta a una mujer española de 25 años, acusada de asesinar a su primo marroquí con un cuchillo tras una discusión en su vivienda. La víctima, de entre 25 y 30 años, había llegado a Ceuta nadando el 30 de julio y se alojaba en casa de su prima. La detenida tiene antecedentes de problemas de salud mental y consumo de sustancias, y se cree que el fallecido también estaba relacionado con el consumo. Se investiga si el crimen está vinculado al posible alquiler de la habitación del joven.

La Policía Nacional ha detenido este jueves en Ceuta a una mujer de nacionalidad española, de 25 años, como presunta autora de la muerte de un joven marroquí, que era su primo y estaba en su vivienda, situada en la zona del antiguo Poblado de Regulares.

Según han informado a laSexta fuentes policiales, la mujer posiblemente utilizó un cuchillo con el que dio una puñalada mortal a la víctima, tras haber mantenido una discusión.

La víctima es un joven de entre 25 y 30 años, es de origen marroquí y fue una de las 70.000 personas que entró en Ceuta a nado el pasado 30 de julio. Desde su llegada a la ciudad autónoma, había estado alojado en casa de su prima.

La Delegación del Gobierno ha precisado que la detenida tiene antecedentes de problemas de salud mental diagnosticados y de consumo de sustancias. Asimismo, se cree que el fallecido también estaría relacionado con el consumo de sustancias.

La víctima estaba viviendo en la casa de su prima, un inmueble de tres plantas, donde recibió la puñalada. Los hechos han ocurrido a primera hora de este jueves y, según ha indicado uno de los familiares de la presunta autora del crimen, se escuchó cómo se gritaba una palabra: "Cuchillo".

Una de las hipótesis que se investigan sobre el crimen está relacionada con el posible alquiler de la habitación que ocupaba la víctima, lo que podría haber llevado a la discusión.

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