Detenido un migrante en Ceuta tras apedrear a unos militares que le sorprendieron asaltando una vivienda

Un blindado militar pasa junto a una cola de inmigrantes, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

Los detalles Los hechos se han producido cuando una patrulla ha localizado al migrante intentando entrar en una casa de la ciudad. Según fuentes policiales, no hay heridos.

Un migrante fue detenido tras apedrear a una patrulla del Ejército al ser sorprendido asaltando una vivienda, sin que se registraran heridos, según fuentes policiales. El incidente ocurrió cuando una patrulla localizó al migrante intentando entrar en una casa. Los militares intervinieron y, durante la persecución, el migrante arremetió contra ellos con piedras y mostró una resistencia violenta al ser arrestado. El Sindicato Unificado de Policía, la Asociación Unificada de Militares Españoles y la Asociación Unificada de Guardias Civiles condenaron los hechos en un comunicado conjunto, alzando su voz con firmeza.

Un migrante ha sido detenido este jueves después de apedrear a una patrulla del Ejército al haber sido sorprendido asaltando una vivienda particular en Ceuta, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes policiales.

Los hechos se han producido cuando una patrulla ha localizado al migrante intentando entrar en una casa de la ciudad.

Los militares han intervenido y, durante la persecución, el migrante ha arremetido "deliberamente" contra ellos con piedras y ofreciendo una "resistencia brutal a golpes y patadas" al ser arrestado.

Esta situación ha sido denunciada en un comunicado conjunto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que han decido "alzar la voz de manera conjunta" para condenar, con la máxima firmeza, estos graves hechos.

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