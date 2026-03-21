Polina, princesa por un día: así ha cumplido Mil y un Sueños el gran deseo de una niña con una enfermedad grave

Los detalles La menor se trasladó de Ucrania a España en 2019 junto a su madre para tratar su dolencia. A pesar de varios tratamientos fallidos, ha podido cumplir su sueño.

Polina, una niña ucraniana que se trasladó a España en 2019 para tratarse de una grave enfermedad, cumplió su sueño de ser princesa por un día gracias a la asociación Mil y un Sueños. En el hotel Palace de Barcelona, Polina vivió una jornada mágica rodeada de voluntarios que hicieron de cortesanos. A pesar de varios tratamientos fallidos, diseñó su propio vestido con ayuda de modistas, logrando superar el reto propuesto por la asociación. El evento incluyó maquillaje, peluquería y un príncipe con flores, creando recuerdos felices que alivian su ansiedad. Mil y un Sueños ha hecho realidad los deseos de 170 niños, destacando la importancia de la ilusión en procesos traumáticos. Ahora, el mayor sueño de Polina es curarse, afirmando que "los sueños tienen que ser grandes".

Polina es una niña con un sueño. Es una niña con el sueño de ser princesa. De convertirse en princesa aunque fuese por un único día. Y lo cumplió. Pudo cumplirlo. Pudo disfrutar de una jornada como miembro de la realiza en el hotel Palace de Barcelona. En un lugar que, para ella, se convirtió en una sala de baile y de banquete. Con voluntarios y voluntarias haciendo de cortesanos. Con la asociación Mil y un Sueños poniendo la magia.

Haciendo realidad el gran deseo de la niña. De una niña que, en 2019, se trasladó con su madre de Ucrania a España para tratarse de una grave enfermedad. "Mi sueño era pasar un día como una princesa", ha dicho. A pesar de varios tratamientos fallidos eso no le ha impedido cumplir su sueño.

"Lo que hacemos es marcarles pequeños retos que ellos tienen que afrontar hasta conseguir su objetivo final", ha compartido Smara Álvarez, cofundadora de Mil y un Sueños.

En el caso de Polina, el reto que tuvo que afrontar fue el de diseñar ella misma su vestido con ayuda de modistas. La última prueba antes del baile tuvo que hacerse en el hospital.

"Cuando las enfermeras han visto el vestido han dicho que soy una princesa. Han venido todos a verme...", cuenta la niña.

Durante el gran día no faltó sesión de maquillaje, peluquería y hasta un príncipe con un ramo de flores. Son vivencias, recuerdos felices, que ayudan a rebajar los niveles de ansiedad y malestar en los pacientes.

"Momentos positivos les ayuda a sostener la vida que vuelve a ser muy relacionada con la enfermedad", explica Daniel Toro, psicólogo en el área de paliativos y crónicos del Hospital San Joan de Déu.

Con el suyo, Mil y un Sueños ha ayudado a hacer realidad el deseo de 170 niños y niñas. "La ilusión y la esperanza van muy ligadas. Al final, en estos procesos tan traumáticos, mantenerse ilusionados es vital", expone Smara.

Ahora, el mayor sueño de Polina es curarse: "Los sueños tienen que ser grandes porque si son pequeños no son sueños".

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