Japón condena a una mujer por dar 14 "me gusta" al tuit de su expareja

Los detalles El tribunal considera que la conducta fue persistente y maliciosa y le impone seis meses de prisión, con la pena suspendida durante tres años, tras valorar que la acusada mostró arrepentimiento.

Una mujer de 33 años en Japón ha sido condenada por acosar a su expareja al dar 14 "me gusta" a una de sus publicaciones en la red social X, violando una orden de alejamiento. El Tribunal de Distrito de Tokio le impuso seis meses de prisión, suspendidos durante tres años, según informó NHK. El juez Yoshihiro Hayashi describió el acto como "persistente y malicioso", aunque consideró el arrepentimiento de la acusada, quien prometió eliminar la aplicación. Anteriormente, la mujer había sido multada por acoso. La defensa alegó que actuó bajo efectos de somníferos, pero el juez rechazó esta explicación.

Una mujer de 33 años ha sido condenada este martes en Japón por acoso a su expareja, después de dar 14 "me gusta" a una de sus publicaciones en la red social X (antes Twitter), pese a tener vigente una orden de alejamiento. El Tribunal de Distrito de Tokio le ha impuesto seis meses de prisión, aunque ha suspendido la ejecución de la pena durante tres años, según recogen medios locales como la cadena pública NHK.

Al dictar sentencia, el juez Yoshihiro Hayashi calificó los hechos de "un delito persistente y malicioso que infundió miedo en la víctima y que no puede eludir una condena severa". No obstante, tuvo en cuenta que la acusada mostró arrepentimiento y se comprometió a eliminar la aplicación de X de su teléfono. La mujer ya tenía una orden de alejamiento por haber enviado numerosos mensajes a su expareja tras la ruptura, a comienzos de año. En mayo, además, había sido multada con 200.000 yenes (unos 1.000 euros) por acoso.

Apenas una semana después de recibir esa sanción, la condenada retuiteó una publicación de su expareja y pulsó el botón de "me gusta" en 14 ocasiones. La defensa solicitó su absolución al argumentar que la mujer había realizado esas acciones después de tomar pastillas para dormir. Sin embargo, el magistrado rechazó esa explicación y cuestionó que pudiera tratarse de un comportamiento involuntario: "Sería imposible reaccionar 15 veces sin hacerlo conscientemente. Es antinatural realizar tales acciones sin ningún sentimiento especial", señaló, según las declaraciones recogidas por NHK.

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