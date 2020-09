El primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra (PP), realizó unas polémicas palabras durante una reunión.

Una de esas conversaciones ha sido difundida, en la que afirma que, si el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo de las colonias de gatos callejeros, lo que hará es “sacrificarlos”. “Para mí los gatos son un problema. Ustedes están usando la vía pública para tener un montón de gatos, 100 o 200. ¿Que quieren tener gatos? No los lleven a la ciudad”, agregaba en dicha reunión Díaz Guerra.

Hablaba de estas colonias de gatos como “una plaga que hay que exterminar”, unas “falsas” declaraciones según el protagonista. “Quiero lamentar profundamente que se hayan difundido unas falsas declaraciones mías, con una falsa noticia, respecto a unas afirmaciones que no he hecho, pero también quiero lamentar profundamente una frase que he dicho en un contexto que luego les contaré”, asegura.

Ese contexto es de una situación de “nervios” y “tensión”, lo que le llevó a decir unas palabras “fuera de sentido” por las que se disculpó, defendiendo que en realidad quería decir, según su defensa, que si fuesen una plaga habría que “capturarlos y llevarlos a un albergue”.