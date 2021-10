El 1 de noviembre, como cada año, es el día de Todos los Santos. Este año la celebración coincide en lunes y es festivo en todo el territorio español. Si eres de los que les gustan las tradiciones, de los que se suman a Halloween, o de los que están deseando juntar dos días libres para aprovechar y hacer una escapada, ahora es el momento de buscar los mejores planes para el puente.

No todo son disfraces de bruja o buñuelos, el otoño es un buen momento para practicar muchos deportes al aire libre y para visitar ciudades que aún no conocías. Además, es el momento perfecto para no seguir la corriente y, si todos huyen de las ciudades, puede ser una buena oportunidad para disfrutar tranquilamente de zonas que suelen estar abarrotadas. Estos son algunos de los planes del puente de Todos los Santos que puedes probar este año.

Siguiendo la tradición

La festividad de Todos los Santos en España tiene un ritual tradicional católico en el que los feligreses honran a sus difuntos llevándoles flores. Muchas personas van los días previos al cementerio para limpiar las tumbas de familiares y amigos para ese día.

Entre las tradiciones de esta festividad tiene mucho peso la gastronomía. En esta fecha es típico deleitarse con los típicos buñuelos de viento, un postre de masa frita rellena de crema, nata o chocolate. Otro dulce que también suele ser muy popular estas fechas son los huesos de santo. Estos son una especie de mazapanes que toman su nombre por la forma similar a la de un hueso. Además, otro hábito, que suele dar comienzo en el puente de Todos los Santos, es el de pasear comiendo un cucurucho de castañas asadas de los puestos callejeros que se instalan en las calles cuando llega la temporada.

Otra tradición estrechamente vinculada con la festividad de Todos los Santos es la representación de la obra teatral 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla. La relación de esta obra con la festividad se debe a que los difuntos tienen un papel destacado en el transcurso de la trama. Por ello, su representación es común en diversos municipios antes y durante el puente del 1 de noviembre.

Además de representarse en el Teatro Zorrilla en Valladolid, suele hacerse al aire libre a la luz de las antorchas en algunos cementerios. Para el 2021, ya están a la venta las entradas para la función en el Cementerio de San Fernando en Sevilla, las del 'Don Juan de Alcalá' que se representará a posteriori, del 5 al 27 de noviembre en Alcalá de Henares (Madrid) y otras como la representación de San Javier en Murcia, ha pasado de realizarse en el cementerio a la plaza mayor para facilitar las distancias.

Planes de miedo para Halloween

Este puente muchos son los que se apuntan a la tradición anglosajona de Halloween. Una festividad, también llamada la 'Noche de las Brujas', en la que el miedo es el principal protagonista. Siguiendo el hilo conductor del terror, los niños se disfrazan de brujas, momias, vampiros y la decoración se llena de ojos, sábanas y telas de araña. Además, una actividad que no puede faltar con niños es vaciar una calabaza para hacerla terrorífica.

Los lugares en los que más despliegue se hace en España sobre esta celebración son los parques temáticos. Este año, PortAventura en Tarragona, el Parque de Atracciones de Madrid, el Warner Bros Park en Madrid e Isla Mágica en Sevilla cuentan con varios días destinados a Halloween. En ellos hay espectáculos musicales, caracterizaciones de miedo y algunas atracciones no aptas para menores.

Los restaurantes, discotecas y pubs también preparan el especial Halloween para pasarlo de miedo. La noche del 30 de octubre se celebra en Fabrik (Madrid) una University Party de Halloween y la noche siguiente el Hallowfest. En Sevilla sucede lo mismo en otras discotecas como la Sala Fanatic, donde se celebra una Horror Party, y en Barcelona discotecas como Opium, Twenties, Otto, club Pacha o Clum Bling Bling ya han puesto a la venta las entradas para las fiestas temáticas de las noches del puente de Todos los Santos.

Otros planes para el puente de Todos los Santos

Si estos planes no te convencen siempre puedes probar a hacer una espada por el territorio nacional, ahora que se están relajando las medidas debidas a la pandemia. Además de estos planes, existen otros no aptos para todos los públicos que puedes probar.

Una casa rural de miedo es una gran opción si eres de los que piensa que encerrarse en un pueblo lejos de la civilización con familia y amigos puede ser una experiencia bastante terrorífica. La casa de los horrores de Aranjuez te resultará de lo más entretenida: en ella existen un 'escape house' y un cluedo. En la primera tendrás que conseguir escapar de la casa y en la segunda encontrar al asesino. No apto para miedicas.

Otra experiencia un poco inquietante es La caza de Airsoft en Cubas de la Sagrada (Madrid). Se trata de un juego inmersivo basado en la película de 'La Caza' en la que la presa son los jugadores. Una actividad para mayores de 18 años en la que podrás usar pistolas de bolas para defenderte.

Para finalizar, una aventura divertida que se celebra en diferentes municipios de España durante estos días es la Surviveal Zombie. Un juego de rol en el que debes superar varias pruebas evitando que los zombies escondidos por todo el recorrido te coman el cerebro.