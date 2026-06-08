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Hay una cuarta sospechosa

Con pistola en mano y a mazazos: los Mossos buscan un grupo de ladrones que atracó una joyería de 'compro oro' en Barcelona

Los detalles Los hechos ocurrieron un viernes a las 18:00 horas y la dependienta que atendía la tienda está de baja.

Así actuaron los atracadores de una joyería en Barcelona
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De blanco total, bolsa en mano, directos al objetivo. Así actuó un grupo de atracadores en una joyería de 'compro oro' de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Al poco de entrar en el establecimiento, se escucharon los primeros gritos que no cesaron durante los dos minutos de este atraco exprés.

Llegaron al establecimiento un viernes a las 18:00 horas. A mazazos y cargados con una pistola, lograron acceder donde estaba la dependienta. "Escuché el disparo, me asomé a la ventana y vi una conmoción muy grande por aquí", ha relatado a laSexta Alejandro, vecino de la zona.

Como es sanitario, bajó a ayudar a la trabajadora, que una vez se marcharon los ladrones, estaba en estado de shock. "Estaba completamente en shock,hablando por teléfono, pero muy nerviosa. Y me quedé con ella por si estaba herida, pero se ve que no. Que simplemente dispararon al techo", ha contado. Este lunes, la joyería seguía cerrada a cal y canto, y la dependienta está de baja.

Los atracadores lo tenían todo estudiado. Una vecina ha explicado a laSexta que tenían preparado "un coche blanco con las puertas abiertas". "Creía que estaba mal aparcado, como hacen siempre", ha comentado. Mientras que Alejandro ha añadido que "juraría que era un Audi".

Varios vecinos apuntaron la matrícula. Los Mossos buscan el coche, a los tres atracadores y a una cuarta mujer que podría estar implicada. Salió de la joyería justo cuando entraron los ladrones y huyó al verlos. Sin embargo, los Mossos sospechan que podía ser una cómplice que les habría servido de gancho.

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