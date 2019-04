Piden 12 años de cárcel para un hombre acusado de violar a su hijastra y dejarla embarazada cuando era menor en Tarragona

La Fiscalía solicita 12 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante seis años y dejarla embarazada cuando tenía 14. Él mismo la llevó a una clínica de Tarragona para que abortara, y la joven lo denunció al cumplir la mayoría de edad.

"Yo estaba durmiendo y cuando me desperté estaba a mi lado, me había bajado los pantalones y las bragas y me estaba tocando", ha declarado la joven a la jueza.

"Yo me quedé bloqueada, no supe reaccionar", continuaba la víctima que ha asegurado que como su madre trabajaba "sucedía cada día": "No soportaba vivir con él, tener que verle cada día como si no hubiera pasado nada".