En España, Mar Solo ganaba 600 euros en hostelería y tenía un contrato a media jornada... que no era. Ese salario, ya saben, no da para mucho. De hecho, para poco si hay que pagar casa, suministros y la alimentación de sus dos hijos. Esa desazón, ese futuro incierto que no parecía mejorar, es lo que empujó a Mar a buscarse la vida en el extranjero.

Cogió las maletas, su poca formación en idiomas, pero sus ganas de darle a sus dos pequeños una vida mejor, y viajó, en un principio, a Islandia. Vivía en el norte, con sus carreteras congeladas y, allí, comenzó a trabajar en la cocina de un restaurante "no sabía nada de inglés y cuando me quería comunicar estaba siempre con el traductor del móvil", nos cuenta Mar. Es difícil, pero allí conoció que en Noruega podría ganar más: "Siempre digo que Noruega me ha salvado la vida". Cogió un vuelo y empezó a trabajar en el sur del país nórdico limpiando caballa: "Cuando se lo dije a mi familia no se lo podían creer, ¡yo que nunca he limpiado ni un boquerón!", ha expuesto.

Después de la pandemia, esta malagueña buscó su nuevo trabajo por EURES, un portal de la Comisión Europea para encontrar trabajo. Así que volvió a coger sus maletas y llegó hasta Husoy. Aquí encontró un puesto en el que sala el bacalao que viaja, la gran mayoría, hasta Portugal, el mayor comprador de skrei en salazón.

Desde este pequeño pueblo pesquero de tan solo 300 habitantes, Mar consigue cubrir las necesidades de sus hijos y también los estudios: "Uno de ellos está en la universidad y tenemos que ayudarle en sus gastos y en el alquiler del piso". Está bien, nos cuenta, pero le gustaría volver a España, aunque es algo que ni se plantea; "con mi edad volver, encontrar trabajo y que esté bien remunerado es muy difícil. Prefiero sacrificarme y que ellos estén bien", relata.