Treinta y seis horas después de que, supuestamente, un perro atacase mortalmente a un vecino de Barrios de la Vega (Palencia), la Guardia Civil y la Policía Judicial sigue buscando al animal por tierra y aire sin dar con él. Vecinos y familiares viven estas horas con el miedo en el cuerpo. Temen que el animal siga suelto por la zona y pueda volver a atacar. "Ese recorrido lo hacía yo todos los días, donde ha fallecido Justi", comenta la vecina.

Todavía conmocionada por lo ocurrido, Elena Calvo, hermana de la víctima pide más información sobre el suceso: "Yo lo que quiero es que se sepa que hay por ahí un perro que mata. Pero es que no sabemos nada hasta que la autopsia diga algo. Es que por no saber, no sabemos ni si ha sido un perro".

Las pistas, hasta el momento son mínimas, ya que solo se trabaja con el testimonio de la propia víctima recogido por la vecina que lo encontró. Isaura Nicolás, alcaldesa del pueblo, confirma la tesis: "Lo ha encontrado una vecina y le ha dicho que fue un perro".

Por eso de momento, la investigación no descarta ninguna hipótesis y el testimonio de los vecinos está siendo fundamental en la búsqueda. "Hay muchos perros sueltos", "Si es que no se suelen ver perros por aquí por el pueblo tampoco", "Hay un pastor ahí que sí que tiene perros que son más grandes que yo cuando los veo me voy para otra parte", declaran distintos vecinos.

En el municipio están preocupados porque el animal sigue suelto y existe el temor de que puedan producirse más ataques.