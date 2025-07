Patricia Ramírez declara tras denunciar amenazas de Ana Julia Quezada: "No vienen de cualquier persona"

Con rostro serio y arropada por su abogada, Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, entraba a declarar este miércoles como perjudicada en un juzgado de Almería tras denunciar a la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, por amenazas de muerte.

"Las posibles amenazas no están viniendo de cualquier persona", ha incidido ante la prensa ante la sede judicial, donde ha explicado que vive con miedo. "La medida más básica que estoy tomando es alejarme de mis estudios y recluirme en mi casa y en entornos seguros", ha relatado.

No ha sido la única en declarar este miércoles, porque la propia Ana Julia Quezada y su pareja lo han hecho poco después mediante videollamada, aunque sin ningún resultado, según ha trasladado la abogada de Ramírez, Verónica Guerrero. Ante la prensa, la letrada ha señalado que Ana Julia, condenada por asesinar a su hijo en 2018 y que actualmente cumple prisión permanente revisable, no le ha contestado y que su abogada no le ha hecho preguntas. "No ha aportado absolutamente nada", ha incidido.

No obstante, ha indicado que el testigo que ha presentado la acusación, el chico del tarot que advirtió a Patricia de que estaba siendo amenazada, ha hecho una nueva revelación, según ha explicado Guerrero ante los medios: "Tiene todo el material grabado, tiene material audiovisual que vamos a aportar a la causa", ha indicado.

La pesadilla de Patricia comenzó hace más de un año, con llamadas de desconocidos, datos personales filtrados y amenazas de muerte. La madre de Gabriel lo denunció públicamente: "Ha manifestado que me quiere matar, está muy enfadada conmigo, porque, entre otras cosas, le he roto el documental", indicaba, en alusión a la producción audiovisual sobre el crimen que no se llegó a llevar a cabo tras su denuncian.

Sospechan que Ana Julia pudo contactar con alguien del exterior para hacerle daño, entre otros motivos porque hay otra investigación abierta para aclarar si varios funcionarios le facilitaron un móvil a cambio de favores sexuales.